Rywalka Świątek zaskoczyła wyznaniem. "Nigdy więcej nie zagram w tenisa"

Dwa tygodnie temu zakończyło się Australian Open. W damskiej rywalizacji bezkonkurencyjna okazała się Aryna Sabalenka (2. WTA), która podczas całego turnieju nie straciła ani jednego seta. W finale Białorusinka rozprawiła się z Qinwen Zheng (7. WTA) 6:3, 6:2, dzięki czemu obroniła wywalczony przed rokiem tytuł. Na australijskich kortach kibice oglądali także Amerykankę Sloane Stephens (39. WTA), która podobnie jak Iga Świątek (1. WTA) odpadła w trzeciej rundzie.

Sloane Stephens zdradziła, kiedy przestanie grać w tenisa. Błyskawiczna reakcja trenera

30-latka rozpoczęła od zwycięstw z Olivią Gadecki (133. WTA) i Darią Kasatkiną (14. WTA), jednak w trzecim meczu po zaciętym, trzysetowym starciu musiała uznać wyższość Anny Kalinskaji (40. WTA), przegrywając 7:6(8), 1:6, 4:6. Nie należy zapominać, że jeszcze kilka lat temu Sloane Stephens należała do czołówki damskiego tenisa. W 2017 roku Amerykanka w finale US Open pokonała swoją rodaczkę Madison Keys (17. WTA) 6:3, 6:0. Rok później Stephens również była bliska zwycięstwa drugiego wielkoszlemowego turnieju w karierze. Wówczas finale Roland Garrosa lepsza okazała się jednak Simona Halep, która wgrała 3:6, 6:4, 6:1.

Kilka dni temu Sloane Stephens wystąpiła w podcaście Cinema Sessions, podczas którego wspólnie z trenerem oglądała swoje występy na korcie sprzed lat. W pewnym momencie 30-latka stwierdziła, że tylko w jednym przypadku od razu zakończyłaby tenisową karierę. - Powiem wam jedno: jeśli kiedyś znowu wygram Wielkiego Szlema, to nigdy więcej nie zagram w tenisa. To byłby ostatni raz. Powiem wszystkim: Do zobaczenia kochani, ja odpadam - rzuciła uśmiechnięta zawodniczka.

Na zaskakującą deklarację Stephens od razu zareagował jej trener, który w takiej sytuacji podjąłby taką samą decyzję. - Jeśli faktycznie wygrasz Wielkiego Szlema, poproszę o czek z premią i następnego dnia też zrezygnuję. Żona i moje dzieci też za mną tęsknią, więc gdy tylko znowu wygrasz, przekaż mi czek i pozwól mi zająć się swoimi sprawami - wypalił żartobliwie Kamau Murray.

Iga Świątek do tej pory dwukrotnie mierzyła się z Amerykanką i w dwóch meczach była od niej lepsza. W 2022 roku najpierw pokonała Sloane Stephens podczas WTA w Cincinnati, a później na US Open. W niedzielę 11 lutego 30-latka rozpocznie rywalizację w Dosze od starcia z Rumunką Soraną Cirsteą (26. WTA). Na katarskich kortach Świątek będzie broniła tytułu.