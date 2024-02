Wszystkie oczy na Igę Świątek. Skradła show

Porażka Igi Świątek w trzeciej rundzie Australian Open z Czeszką Lindą Noskovą (28. WTA) 6:3, 3:6, 4:6 była zaskoczeniem nie tylko dla kibiców, ale i ekspertów. - Na pewno ta porażka mnie zaskoczyła. Nie stawiałabym na Noskovą w tym meczu, absolutnie. Co jakiś czas będzie zdarzał się gorszy mecz. To jest absolutnie normalne. Tym bardziej że Iga miała naprawdę bardzo ciężkie losowanie, jak na liderkę rankingu - mówiła niedawno Agnieszka Radwańska. Zaraz po odpadnięciu z pierwszego wielkoszlemowego turnieju w tym roku Świątek wróciła do Polski, po czym udała się do Kataru.

Iga Świątek pojawiła się na imprezie przed WTA Doha. Postawiła na elegancką sukienkę

W niedzielę o godz. 12:00 polskiego czasu w Dosze wystartuje turniej, podczas którego nasza tenisistka będzie broniła tytułu. Rok temu Polka w finale rozprawiła się z Jessicą Pegulą, wygrywając 6:3, 6:0. "Cześć Doha" - napisała kilka dni temu Iga Świątek w mediach społecznościowych, chwaląc się wcześniej intensywnymi treningami. Z pewnością 22-latka ma dobre wspomnienia z katarskich kortów.

Dzień przed rozpoczęciem zawodów organizatorzy zaprosili tenisistki na uroczysty bankiet, na którym nie mogło zabraknąć liderki rankingu WTA. Na tę okazję Świątek postanowiła założyć długą, czarną suknię bez rękawów, która charakteryzowała się wysokim golfem. Polka prezentowała się w tej kreacji olśniewająco. "Bardzo elegancka", "Cudowna kreacja" - komentowali fani na platformie X. Dodatkiem do stylizacji był subtelny, niewielki zegarek.

Co ciekawe, nie wszystkie tenisistki postawiły na eleganckie sukienki. Niektóre wybrały zwyczajny top, jeansy i trampki. Wyjątkiem była Maria Sakkari, która brylowała w stylowym damskim garniturze.

Jako najwyżej rozstawiona zawodniczka Iga Świątek rozpocznie rywalizację w Katarze od drugiej rundy. We wtorek 13 lutego Polka zmierzy się ze zwyciężczynią pojedynku Sorana Cirstea (22. WTA) - Sloane Stephens (39. WTA). W przypadku wygranej na kolejnym etapie 22-latka może trafić na 19. w rankingu Jekateriną Aleksandrową. Turniej potrwa do soboty 17 lutego.