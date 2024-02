Iga Świątek powraca do zmagań na korcie. Po ogromnej wpadce w Australian Open nasza zawodniczka przystąpi do WTA 1000 w Dosze, czyli turnieju, w którym triumfowała w dwóch ostatnich edycjach. Wiadomo już, że rozpocznie rywalizację od drugiej rundy, a ponadto, z kim może się zmierzyć. I choć będzie dużą faworytką, to nie może sobie pozwolić na dekoncentrację. Kiedy gra Iga Świątek?

