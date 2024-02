Agnieszka Radwańska od niemal sześciu lat nie jest już aktywną tenisistką. Mimo to w światowych mediach znów zrobiło się o niej głośno. A wszystko przez jej nową pasję, jaką od niedawna jest padel. Była finalistka Wimbledonu wraz z Martą Domachowska zostały wicemistrzyniami Polski, a ostatnio wystąpiły w profesjonalnym międzynarodowym turnieju w Hiszpanii. Ta wiadomość z miejsca wywołało olbrzymie poruszenie.

Zagraniczne media w szoku. Nie mogły uwierzyć. "Radwańska rozważa nową karierę"

Na temat nowego zajęcia Radwańskiej napisała Agencja Reutera, a za nią informację tę podało wiele światowych mediów. - Była numer dwa na świecie Agnieszka Radwańska rozważa nową karierę jako profesjonalna zawodniczka padla po niedawnym debiucie w CUPRA FIP Tour w Hiszpanii - możemy przeczytać. Od razu odnotowano, że spisała się tam co najmniej przyzwoicie. - Razem z Martą Domachowską dotarły do finałowej 16-stki turnieju, a Radwańska, która przeszła na emeryturę w 2018 roku, ogłosiła, że chciałaby wziąć udział w kolejnym wydarzeniu - dodano.

Zaskoczenia nie krył też bośniacki portal klix.ba. - Agnieszka Radwańska, będąca niegdyś drugą tenisistką na świecie, wcześnie pożegnała się z tenisem, a teraz zaskoczyła swoich fanów występem w zupełnie innym sporcie. To padel, hitowa dyscyplina sportu, w który gra coraz większa liczba młodych ludzi na całym świecie. Zakochuje się w niej coraz więcej przedstawicieli innych sportów - podkreślano. Serwis wymienił przykład piłkarza Hatema Ben Arfy, który również zaczął profesjonalnie uprawiać ten sport, a także Lukę Modricia. Pomocnik Realu tak bardzo zainteresował się dyscypliną, że buduje w Madrycie specjalny kompleks kortów do jej uprawiania.

Agnieszka Radwańska stawia sprawę jasno. "Wkrótce wrócę na kort". Media zachwycone

W artykułach obszernie cytowano też słowa samej Radwańskiej. - Padel to sport, który lubię i który rozwija się na całym świecie. Dobrą rzeczą jest to, że nie muszę planować sezonu od początku do końca. Jeśli mój harmonogram na to pozwoli, wkrótce wrócę na kort - mówiła Polka.

Padel to gra łącząca elementy tenisa i squasha. Rywalizacja odbywa się wyłącznie w parach i tylko na sztucznej nawierzchni, na korcie otoczonym szybą z hartowanego szkła i siatką. Rakiety padlowe są nieco mniejsze i nie mają naciągu. Punkty przyznawane są na podobnej zasadzie jak w tenisie.