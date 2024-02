WTA Doha. Fręch i Linette poznały rywalki. Możliwy hit ze Świątek

Trzy polskie tenisistki w zmaganiach singlowych będą mogli oglądać podczas turnieju WTA 1000 w Dosze. Poza Igą Świątek (1. WTA) wystąpią w Katarze Magda Linette (55. WTA) oraz Magdalena Fręch (52. WTA), która do drabinki głównej turnieju dostała się poprzez wygranie kwalifikacji.

Magdalena Fręch zagra z Wiktorią Azarenką, a Magda Linette ze "starą znajomą" w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Dosze

Fręch w drugiej połowie stycznia odniosła życiowy sukces podczas Australian Open, z którego odpadła w czwartej rundzie po porażce z Coco Gauff (3. WTA) 1:6, 2:6. Następnie przyszła bolesna przegrana w eliminacjach do turnieju WTA 250 w Linz. Teraz 26-latka jednak wróciła w zwycięskich kwalifikacjach do zmagań w Dosze, gdzie w pierwszej rundzie zmierzy się z Wiktorią Azarenką (33. WTA). Będzie to pierwsze spotkanie obu pań.

Przypadek Magdaleny Fręch jest o tyle ciekawy, że w dalszej części drabinki może trafić na Igę Świątek. Jeśli obie polskie tenisistki wygrywałyby swoje mecze, to spotkałyby się w ćwierćfinale turnieju. Jednak najpierw Fręch musi ograć Azarenkę, żeby móc myśleć o czymś więcej w Dosze. W razie wygranej z Azarenką zmierzy się w drugiej rundzie z lepszą z pary Beatriz Haddad Maia (13. WTA) - Xinyou Wang (41. WTA).

Z kolei Iga Świątek w pierwszej rundzie ma wolny los i rozpocznie turniej od drugiej rundy, w której zmierzy się z lepszą z pary Sorana Cristea (26. WTA) - Sloane Stephens (39. WTA).

Za to Magda Linette nie musiała przechodzić w Dosze żadnych kwalifikacji i w pierwszej rundzie sama zmierzy się z kwalifikantką, którą jest japońska tenisistka Nao Hibino (93. WTA). Będzie to dziewiąte starcie obu pań. Dotychczasowy bilans to remis 4:4. Zwyciężczyni tej rywalizacji w drugiej rundzie spotka się z Chinką Qinwen Zheng (7. WTA).

Organizatorzy przedstawili plan gier na niedzielę i okazało się, że zarówno Linette i Fręch pierwsze mecze rozegrają dopiero w poniedziałek 12 lutego. Za to jutro Iga Świątek pozna rywalkę w drugiej rundzie, gdyż tego dnia zagrają Cristea ze Stephens.

Turniej WTA 1000 w Dosze będzie rozgrywany w dniach 11-17 lutego. Zapraszamy do śledzenia relacji i wiadomości z tych zawodów na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.