Burza wokół Federera. Wyciągnęli mu to z przeszłości. "Absolutnie żenujące"

Pod koniec zeszłego roku wokół Alexandra Zvereva wybuchło niemałe zamieszanie związane z oskarżeniami o przemoc domową wobec byłej partnerki tenisisty - Brendy Patey. Kobieta miała doznać uszczerbku na zdrowiu podczas jednej z kłótni w czasie, gdy byli jeszcze parą, a sąd nałożył na zawodnika grzywnę w wysokości 450 tysięcy euro. Co ciekawe, w 2020 roku Niemiec był oskarżony o przemoc także przez wcześniejszą partnerkę.

Alexander Zverev oskrażony o przemoc. Fani komentują wypowiedź Rogera Federera

Kilka dni temu o Zverevie znów zrobiło się głośno. Niemiec został zgłoszony do składu reprezentacji na wrześniowy Laver Cup 2024 w Berlinie, co nie spodobało się kibicom. Przy okazji oberwało się też... Rogerowi Federerowi. Kibice w mediach społecznościowych wyciągnęli wypowiedź Szwajcara z 2021 roku, w której ten... nie chciał komentować oskarżeń o stosowanie przemocy przez Zvereva. Wówczas Niemiec został wykluczony ze współpracy z firmą PR-ową, która częściowo należy do Federera.

- Słuchaj, Sascha to świetny facet. Cieszę się, że dobrze sobie radzi. Ale szczerze mówiąc, nie angażuję się w tego typu decyzje... a wszystkie zarzuty, to bardzo prywatne rzeczy, których naprawdę nie chcę komentować - mówił wówczas jednemu z dziennikarzy.

Teraz fani z niesmakiem skomentowali tę wypowiedź. "Absolutnie żenujące. Po dziesięcioleciach szkolenia medialnego można by pomyśleć, że może przynajmniej wymyślić lepsze odpowiedzi niż to haniebne wsparcie mężczyzny oskarżonego przez dwie byłe dziewczyny o przemoc domową", "Okropna odpowiedź", "To mnie zszokowało", "Maszyna PR-owa" - to tylko niektóre z komentarzy dotyczące słów legendarnego tenisisty.

Sam Federer ostatnio unikał medialnych wypowiedzi i nie ustosunkował się do sprawy Zvereva. Poza wypowiedzią z 2021 roku, która teraz wywołuje burzę.