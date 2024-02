Kiedy gra Hurkacz dzisiaj? O której godzinie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIKI]

Hubert Hurkacz świetnie czuje się na francuskich kortach. W zeszłym sezonie polski tenisista zwyciężył ATP w Marsylii, pokonując w finale Benjamina Bonziego 6:3, 7:6(4). Teraz 26-latek broni tytułu i jak na razie idzie mu znakomicie. W pierwszym meczu zmierzył się z Rosjaninem Aleksandrem Szewczenką, który niedawno zdecydował, że chce reprezentować barwy Kazachstanu. To stracie trwało zaledwie godzinę i siedem minut.

Hubert Hurkacz - Tomas Machac. Teraz powalczy o półfinał ATP Marsylia

"W drugim secie Aleksandr Szewczenko wreszcie zaczął wygrywać gemy serwisowe i już prowadząc 2:1 wygrał więcej gemów niż w poprzedniej partii. Jednak już przy remisie 2:2 Kazach zaczął popełniać błąd za błędem przy własnym serwisie i został szybko przełamany przez Polaka. To rozpoczęło serię przełamań" - pisał o ostatnim meczu Polaka Jakub Seweryn ze Sport.pl. Ostatecznie Hubert Hurkacz pokonał Kazacha 6:1, 6:4 i awansował do ćwierćfinału francuskiego turnieju.

Tam 26-latek stoczy pojedynek z Tomasem Machacem. 23-letni Czech pokonał już w Marsylii Andy'ego Murraya oraz Włocha Lorenzo Musettiego. Pierwszy z nich to legenda brytyjskiego tenisa, jednak to nie przeszkodziło Machacowi w zwycięstwie 7:5, 6:4. Drugiego z wymienionych rywali Czech ograł 6:3, 6:2 w nieco ponad godzinę i dwadzieścia minut.

Teraz czeka go dużo trudniejsze zadanie. Co ciekawe, Hubert Hurkacz jeszcze nigdy nie miał okazji zmierzyć się z czeskim tenisistą w oficjalnym meczu ATP, jednak mimo to Polak będzie zdecydowanym faworytem. 26-latek zajmuje 8., a jego przeciwnik 66. miejsce w rankingu.

ATP Marsylia. O której gra dzisiaj Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać?

Spotkanie Hubert Hurkacz - Tomas Machac w ćwierćfinale ATP Marsylia odbędzie się w piątek 9 lutego. Polak i Czech pojawią się na korcie jako trzecia para po zakończeniu spotkania deblowego oraz po meczu Ugo Humberta i Alejandro Davidovicha Fokina, które zaplanowano na godz. 14:30. Oznacza to, że mecz Hurkacza rozpocznie się najwcześniej o godz. 15:30. W telewizji mecz można obejrzeć na kanale Polsatu Sport. W internecie starcie będzie dostępne na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.