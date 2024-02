To koniec. Magda Linette nie zagra o półfinał. Musiała zrezygnować

Magda Linette (55. WTA) dowiedziała się o starcie w turnieju deblowym w Abu Dhabi niemal w ostatniej chwili. To efekt rezygnacji Zheng Saisai oraz Wang Xinyu, przez co Polka wraz z Amerykanką Bernardą Perą weszły do drabinki turniejowej. W pierwszym spotkaniu polsko-amerykański duet pokonał 6:3, 6:3 Naomi Osakę i Ons Jabeur, a oficjalny profil WTA określił Linette i Perę zawodniczkami z "dominującą postawą". W ćwierćfinale duet Linette-Pera wygrał 7:6 (6), 6:1 z Meksykanką Giulianą Olmos i Hao-Ching Chan z Tajlandii.

Złe wieści ws. Linette. Nie zagra o finał debla z powodu kontuzji

Magda Linette nie zagra w półfinale debla w Abu Dhabi - poinformował na portalu X (wcześniej Twitter) Bartosz Ignacik, dziennikarz Canal+ Sport. Polka musiała zrezygnować z udziału w zmaganiach z powodu kontuzji lewego uda. Tym samym ćwierćfinałowe starcie między duetami Lidia Noskova / Heather Watson i Shuko Aoyama / Aleksandra Krunić zdecyduje o tym, kto zagra w finale debla. Po drugiej stronie drabinki o awans do finału będą walczyć duety Sofia Kenin - Bethanie Mattek-Sands i Beatriz Haddad-Maia - Luisa Stefani.

Na razie nie są znane szczegóły odnośnie urazu, ale być może doszło do odnowienia kontuzji, przez którą Linette musiała skreczować w pierwszej rundzie Australian Open przy stanie 2:6, 0:2 dla Dunki Caroline Wozniacki (204. WTA). - Obecnie sytuacja jest taka, że uraz jest mniej poważny, niż wydawało się to początkowo, ale jednocześnie na tyle dolegliwy, że nie mogłam zagrać debla - opowiadała wówczas Linette w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Warto dodać, że Linette wcześniej odpadła z turnieju singlistek w Abu Dhabi, gdzie przegrała 6:7 (6), 7:6 (1), 1:6 z Brazylijką Beatriz Haddad Maią. Całe spotkanie trwało blisko cztery godziny. "Wyobraźcie sobie, że musimy rozegrać pięciosetówkę" - napisała Linette w serwisie X już po zakończeniu spotkania. Obecny bilans Polki w 2024 roku to 2-5, licząc jedynie mecze singlowe.