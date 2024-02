Rywalka Świątek opublikowała wstrząsające nagranie. To mogło się skończyć tragedią [WIDEO]

Pod koniec stycznia Dajana Jastremska odniosła największy sukces w karierze - dotarła aż do półfinału Australian Open. Dopiero na tym etapie rywalizacji uległa Qinwen Zheng 4:6, 4:6. Później wystartowała jeszcze w turnieju w Linz, ale tam poradziła sobie zdecydowanie gorzej. Odpadła już w 1/8 finału, przegrywając z Donną Vekić. Ukrainka zdecydowała się wrócić do ojczyzny na kilka dni. To, co tam przeżyła, mrozi krew w żyłach.

Kolejny dramat Dajany Jastremskiej. W nocy przeżyła prawdziwe piekło. Mocny apel do Rosjan

Za naszymi wschodnimi granicami nadal toczą się walki. W ostatnich dniach Rosja nasiliła nawet ataki i raz po raz bombarduje Ukraińców. Znów giną tysiące niewinnych cywilów i nikt nie może czuć się bezpieczny, o czym przekonała się Jastremska.

Opublikowała na InstaStory krótki filmik, za pośrednictwem którego poinformowała, że wraz z rodziną i psem ukrywa się na jednym z podziemnych parkingów. Przedostała się tam tuż po tym, jak Rosjanie w nocy znów zaczęli bombardować Odessę.

"Dzisiejsza noc jest dla mnie najbardziej przerażająca. Słyszałam więcej rakiet niż kiedykolwiek. Wszystkie w pobliżu mnie. W związku z tym nadal pozostajemy tutaj, na parkingu" - relacjonowała Ukrainka, po czym wystosowała mocny apel do Rosjan. "Ludzie, jeśli w ogóle możemy was tak nazywać, czy możecie przestać robić to g***o?" - pytała Jastremska.

Kolejne dramatyczne wyzwanie Jastremskiej. Półfinalistka Australian Open podzieliła los siostry

To nie pierwszy raz, kiedy tenisistka dzieli się dramatyczną relacją z rodzinnego miasta. W lipcu 2023 roku opowiedziała o horrorze, jaki przeżyła jej rodzina, a w szczególności siostra, Iwana. Krewna musiała chować się przez wiele godzin w łazience, by przetrwać bombardowanie. "Musiała spać w łazience przez tych piep*****ch Rosjan" - pisała wówczas Dajana, udostępniając też zdjęcie siostry. Wtedy to zwróciła się po raz kolejny z mocnym apelem do władz WTA, ATP i ITF, domagając się wykluczenia Rosjan i Białorusinów ze sportowej rywalizacji.

"Tylko spójrzcie na historię moich wpisów. Ewentualnie spójrzcie na nagrania na żywo, a może po prostu jedźcie do Ukrainy? Wtedy zmienicie zdanie na temat Rosjan. Niektórzy śpią dobrze, i doskonale wiecie, o kim mówię, podczas gdy inni walczą, by przetrwać. Żadni ukraińscy zawodnicy nie mogą spać podczas turniejów, ponieważ śledzą informacje z frontu. Czy to jest sprawiedliwe?" - grzmiała.