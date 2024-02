Rywalka Świątek odarta ze złudzeń. "Wstydziłbym się". Cios z ojczyzny

Jeśli TAS utrzyma zawieszenie Simony Halep, będzie to oznaczać praktycznie zakończenie jej kariery. W tym roku skończy 33 lata, a jej zawieszenie ma obowiązywać do 2026 r. Trudno będzie w wieku 35 lat wrócić do światowej czołówki po latach bez gry.

Rumuński lekarz z obawami ws. Halep

W październiku 2022 roku, w organizmie Simony Halep wykryto roksadustat. To lek przeciw anemii, stymuluje produkcję hemoglobiny i czerwonych krwinek, ale jest na liście środków zakazanych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) zawiesiła Rumunkę aż na cztery lata. Tenisistka przekonywała, że jest niewinna i robi wszystko, żeby to udowodnić. Skierowała sprawę do TAS.

W środę 7 lutego ruszył proces ws. rumuńskiej tenisistki. Do Lozanny przyjechała w towarzystwie trzech prawników i brata. Zeznawała kilka godzin.

W samej Rumunii są opinie, że Trybunał powinien utrzymać wyrok ws. Halep. Co najwyżej może skrócić okres zawieszenia, ale koniec jej kariery wydaje się nieunikniony. - Ona jest już za stara na sport wyczynowy, nie widzę możliwości, żeby mogła wrócić na kort. Szkoda, że kończy karierę w tak zły sposób. Dzieje się tak, ponieważ wybrała złą ścieżkę, źle jej doradzono - przekonuje w rozmowie z portalem fanatik.ro dr Pompiliu Popescu, lekarz, który pracował ze "złotym pokoleniem" piłkarskiej reprezentacji Rumunii (lata 90. XX w.).

- Adrian Mutu zachował się bardziej poprawnie. Przyjął niewielkie kary i wrócił na boisko. Zachowanie Simony Halep mówi teraz coś o jej charakterze - dodał.

Zdaniem lekarza Halep chce zrobić z siebie ofiarę systemu, a winę za aferę dopingową z jej udziałem zrzucić na laboratoria, lekarzy i trenerów. Popescu uważa, że tenisistka sama jest sobie tutaj winna i nie rozumie ludzi, którzy popierają jej działania.

- Wstydziłbym się wspierać coś takiego! Będą przesłuchania, zostaną wezwani świadkowie, ale jaki jest sens tych debat, skoro są dowody. W walce z dopingiem ważny jest test, a wynik badania Simony Halep po zastosowaniu roksadustatu był pozytywny. I to kończy dyskusję! - grzmiał.

Są obawy, że sprawa Halep może wywrócić świat sportu do góry nogami, jeśli Rumunka zostanie uniewinniona przez TAS. Według Popescu cały proces zwalczania nielegalnego dopingu pójdzie wtedy na marne.

- Jeśli Trybunał w Lozannie uniewinni Simonę Halep, będzie to oznaczać, że należy zlikwidować wszystko, co jest związane ze zwalczaniem dopingu: WADA, laboratoria - stwierdził rumuński lekarz.

Proces ma potrwać do piątku, ale nie ma pewności, że TAS wyda do tego czasu wyrok ws. Halep. Rumuńskie media przewidują, że ostateczna decyzja Trybunału zapadnie za kilka tygodni.