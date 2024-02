Kibice piłkarscy znają nazwisko Burrunchaga. Teraz syn legendy odniósł pierwszy sukces

W 1986 roku drużyna narodowa Argentyny zostawała mistrzami świata w piłce nożnej, pokonując w finale na Estadio Azteca w Meksyku reprezentacje Niemiec. Decydującego gola na 3:2 strzelił wówczas Jorge Luis Burrunchaga, choć największą gwiazdą zespołu był bez wątpienia Diego Armando Maradona.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Ojciec z Maradoną doprowadził Argentynę do mistrzostwa świata. Syn ze zwycięskim debiutem w ATP

Jego syn - Roman Andres - postawił na inną dyscyplinę sportu. - Kiedy byłem młodszy, zacząłem grać w tenisa stołowego w domu i było to dla mnie za łatwe. Zacząłem więc grać w tenisa… Grałem w piłkę nożną, ale mój ojciec powiedział mi, że powinienem wybrać to, czego chcę. Wolę tenis i on też lubi tenis - przyznał swego czasu 22-latek w rozmowie z oficjalną stroną męskich rozgrywek.

Argentyński tenisista wygrał dwa mecze kwalifikacyjne, dzięki czemu zapewnił sobie miejsce w pierwszej rundzie turnieju ATP 250 w Cordobie. Zmierzył się z byłym numerem 8. na świecie i rodakiem Diego Schwartzmanem. Niegdyś półfinalista wielkoszlemowy od dłuższego czasu przeżywa spory kryzys formy, co było też widać w tym starciu. Roman Burrunchaga przypieczętował zwycięstwo 6:1, 4:6, 6:4 w dwie godziny i 38 minut. Było to jego pierwsze zwycięstwo w turnieju głównym w cyklu ATP Tour, a teraz w drugiej rundzie zmierzy się z siódmym rozstawionym Yannickiem Hanfmannem.

Dotychczas Roman Burruchaga grał głównie w turniejach niższej rangi, zanim zadebiutował w cyklu ATP Tour podczas imprezy w Cordobie. 22-latek ma na swoim koncie trzy tytuły ITF w singlu - dwa z tych wygrał w Polsce: w Gdynii oraz Poznaniu w 2021 r. Zajmuje obecnie 170. miejsce w rankingu mężczyzn, lecz jest już pewny, że w najbliższy poniedziałek zanotuje awans na życiową lokatę.