Niewiarygodne! Historyczny sukces po 20 latach kariery. "Szaleństwo"

To historia, która rozpoczęła się prawie dwie dekady temu. W czerwcu 2004 r. Rodionowa zadebiutowała jako profesjonalistka. Po raz pierwszy znalazła się w rankingu WTA pół roku później w wieku 15 lat, lecz jej droga przypomina bardziej schody aniżeli windę. W TOP200 znalazła się w styczniu 2010 r., ale aż do zeszłego roku nigdy nie przekroczyła 116. pozycji, którą osiągnęła w październiku 2017 r.

Życiowy sukces w wieku 34 lat. Najstarsza debiutantka w pierwszej setce. "Spóźniona na imprezę o 10 lat"

Podstawą wspinaczki Rodionowej do życiowego osiągnięcia była niestrudzona kampania w 2023 roku. Sezon zaczęła od 302. pozycji po tym, jak rok wcześniej pauzowała przez sześć miesięcy z powodu kontuzji nadgarstka. Wróciła, aby ustanowić rekord rozgrywek ITF (bilans 78:27), obejmujący siedem tytułów w sezonie.

Australijka pochodząca z Rosji swój debiut w czołowej setce rankingu przypieczętowała w Hua Hin, docierając do ćwierćfinału. Dokonała tego w wieku 34 lat i 52 dni, co sprawia, że jest najstarszą zawodniczką w historii, która awansowała do TOP100 rankingu WTA. Została także pierwszą rakietą swojego kraju, choć ostatnio nie było jej po drodze z australijską federacją, gdy nie otrzymała dzikiej karty do turnieju głównego w Melbourne.

- To szaleństwo - powiedziała Rodionowa dla oficjalnej strony kobiecych rozgrywek. - Czuję, że spóźniłam się na imprezę o 10 lat, ale lepiej późno niż wcale. Czuję, że zasługuję na to, aby tu być, ponieważ w zeszłym roku włożyłam w to mnóstwo pracy. Jestem podekscytowana i spróbuję cieszyć się tym rokiem - kontynuowała.

Rodionowa przyznaje, że ubiegły rok był trudny i w zasadzie musiała zaczynać od zera i stopniowo piąć się w górę. Przez 10 miesięcy była poza domem i przez większą część roku była sama. - Zdecydowałam się zrobić to bez trenera, ponieważ nie mogłam znaleźć odpowiedniej osoby. W tym roku zdecydowałam, że tak pozostanie, ponieważ oczywiście mi to odpowiada. Ale mam sporo przyjaciół w tourze i to bardzo pomaga - podsumowała.