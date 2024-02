Gwiazda zadebiutowała w nowej dyscyplinie. "Chciałam zwymiotować"

Po fenomenalnym 2014 roku wówczas 19-letnia Eugenie Bouchard stała się jedną z gwiazd światowego tenisa. Kanadyjka zagrała w finale Wimbledonu, w Australian Open i Roland Garros docierała do półfinałów, a w rankingu WTA zajmowała piątą pozycję. Swoją sławę oraz kontrakty reklamowe zawdzięczała również urodzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Gwiazda zadebiutowała w nowej dyscyplinie. "Chciałam wymiotować"

Po upływie blisko dekady Kanadyjka zajmuje obecnie 293. miejsce w rankingu WTA, a ostatni mecz na zawodowych kortach rozegrała we wrześniu w Guadalajarze. W drugiej rundzie uległa wówczas Weronice Kudiermietowej 2:6, 7:6(4), 4:6.

Eugenie Bouchard nie poinformowała oficjalnie o zakończeniu kariery, lecz tak mogą sugerować jej ostatnie kroki, albowiem 29-latka nie zagrała jeszcze żadnego meczu w tym sezonie. Kilka dni temu odbyła jedynie pokazowy pojedynek z Caroline Wozniacki na otwarcie areny w Dallas, co sugeruje, że jest w ciągłym treningu. Ponadto styczniu zadebiutowała w zawodowych rozgrywkach w pickleball. O jej angażu w PPA Pickleball Tour poinformowano kilka miesięcy temu. Jej profesjonalny debiut w pickleballu z pewnością zapadł w pamięć, ponieważ przegrała trzy mecze jednego dnia podczas Hyundai Masters. W singlu przegrała z Ekateriną Biakiną 1:11 i 7:11.

- Grałam w Palm Springs podczas mojego pierwszego turnieju w połowie stycznia i byłam bardzo, bardzo zdenerwowana, chciałam zwymiotować przed pierwszym meczem. W debiucie całkowicie się spaliłam. Grałam w singlu i w mikście, a następnie w deblu, wszystko tego samego dnia. Poprawa nastąpiła dalej z każdym dniem - przyznała Kanadyjka podczas spotkania z dziennikarzami. - W ostatnim meczu czułam się już znacznie bardziej komfortowo na korcie. Miałam świetnych partnerów, którzy mi pomagali, doradzali i próbowali mi podpowiedzieć, co mam robić. Myślę, że granie w większej liczbie turniejów pomoże mi się w to wczuć - dodała, co sugeruje, że wiąże przyszłość z tą dyscypliną.

A czym w ogóle jest pickleball? To sport często opisywany jako hybryda tenisa, badmintona i ping-ponga. Dyscyplina zyskuje ostatnio na popularności w Stanach Zjednoczonych.