Simona Halep walczy o swoją karierę. Poszła do sądu "z armią". Oto szczegóły [WIDEO]

Ostatnie miesiące są jak największy koszmar dla Simony Halep. W październiku 2022 roku w jej organizmie wykryto roksadustat, niedozwolony specyfik stosowany m.in. przy anemii. Co więcej, oskarżono ją też o nieprawidłowości w paszporcie biologicznym. W związku z tym Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) zawiesiła ją do 2026 roku. Rumunka nie zamierza się jednak poddawać i chce walczyć o karierę. Odwołała się do Sportowego Sądu Arbitrażowego (TAS) w Lozannie i właśnie w środę 7 lutego ruszył proces. W mediach już pojawiły się nowe informacje związane z rozprawą.

Simona Halep stawiła się na pierwsze przesłuchanie. Zatrudniła aż trzech prawników

Halep już we wtorek przyjechała do Szwajcarii. Proces ruszył dzień później o godzinie 10:30, a tenisistka była na miejscu przed czasem, o czym poinformował rumuński Eurosport. Pojawiła się w towarzystwie trzech prawników oraz brata. Okazuje się, że nie tylko oni będą ją wspierać. "Ma za sobą prawdziwą 'armię' obrońców. Podczas procesu na jej korzyść będzie zeznawać też 6 ekspertów toksykologicznych" - czytamy.

Dziennikarze już przed wejściem do gmachu sądu próbowali przeprowadzić wywiad z Halep. Zawodniczka nie była jednak chętna do rozmów. - Przepraszam, porozmawiamy później - rzuciła jedynie w kierunku przedstawicieli mediów i zniknęła za drzwiami budynku.

Później udała się na salę i jak donoszą dziennikarze, przebywała tam niemal cztery godziny i jak na razie nie opuściła gmachu sądu. Redakcja ujawniła też skład, który będzie orzekał w sprawie. Przewodniczącą panelu sędziowskiego została Annabelle Bennett, z kolei w jury zasiadać będą jeszcze dwie osoby, po jednej wyznaczonej przez każdą ze stron. Prawnicy Halep powołali Jeffrey'a Benza, z kolei ITIA oddelegowała Ulricha Haasa. I jak podkreślają dziennikarze, obecność ostatniej z wymienionych osób może działać na niekorzyść Rumunki.

Problemy Halep? Ta osoba może być nieprzychylna

"Jego zdanie może pośrednio wpłynąć na wynik głosowania pozostałych. To profesor prawa na Uniwersytecie w Zurychu, ma ogromne doświadczenie i jest szanowany przez wszystkich w Lozannie. Co więcej, określany jest mianem prawdziwego 'guru' w dziedzinie prawa sportowego. Oceniał ponad 400 spraw jako arbiter, przewodniczący lub członek komisji TAS, dlatego jego opinia jest bardzo ważna w oczach jego kolegów. W związku z tym, że został wybrany przez ITIA, która ma interes w tym, by utrzymać zawieszenie, Halep znajduje się w gorszym położeniu, ale Ulrich powinien podejść do sprawy bezstronnie" - czytamy.

"To bardzo inteligentny facet. Stara się szukać rozwiązań na korzyść sportowców, ale i instytucji. Trzeba go jednak przekonać. Jeśli czuje, że coś jest nie tak, to przecina żywcem!" - dodali dziennikarze. Przesłuchania mają potrwać do piątku, 9 lutego. W czwartek z kolei w gmachu sądu powinien pojawić się Patrickiem Mouratoglou, a więc były trener Halep. Szkoleniowiec przyznał niedawno, że sztab popełnił błąd i zawodniczka otrzymała zanieczyszczony kolagen.

Sędziowie zaznaczyli, że "nie można wskazać, kiedy strony zostaną powiadomione o ostatecznym orzeczeniu arbitrażowym". To może potrwać nawet kilka tygodni.