Zakończyła karierę Sereny Williams i zniknęła. Kolejne kłopoty gwiazdy Netfliksa

Sezon 2022 był najlepszy w karierze Alji Tomljanovic. Tenisistka urodzona w Zagrzebiu, ale reprezentująca Australię, dotarła do dwóch wielkoszlemowych ćwierćfinałów. Stało się to na Wimbledonie oraz w US Open, gdzie spełniła rolę "czarnego charakteru". Tomljanovic w trzeciej rundzie pokonała Serenę Williams 7:5, 4:6, 6:1. To był ostatni mecz w karierze legendarnej tenisistki.

Dramat gwiazdy Netfliksa. Kolejna operacja i przerwa

30-letnia Australijka na zawsze pozostanie "tą, która zakończyła karierę Sereny Williams". Kulisy tego starcia - z jej perspektywy - mogli poznać dzięki serialowi dokumentalnego Break Point produkcji Netflixa. Tomjlanovic była bohaterką jednego z odcinków pierwszego sezonu.

Wówczas wydawało się, że jej kariera na dobre się rozkręci, lecz ubiegły sezon był prawdziwym koszmarem. Tenisistka głównie się leczyła. Wystąpiła jedynie w US Open, lecz odpadła już w drugiej rundzie. Podobnie zakończyła się jej przygoda z tegorocznym Australian Open. 30-latka z uwagi na brak gry przez długie miesiące spadła na 221. miejsce w rankingu WTA. Nie poprawi swoich notowań, gdyż wypadnie na kolejne tygodnie z powodu stanu zdrowia. Tomljanovic poinformowała na swoich profilach społecznościowych, że w nadchodzących tygodniach nie będzie startować ze względu na operację, którą przeszła. Australijce usunięto mięśniaki macicy - nienowotworowy guz macicy.

"Cześć wszystkim, niestety nie będę startowała przez kilka tygodni. Nie mogłam się doczekać kolejnych imprez na twardych kortach, ale musiałam usunąć kilka mięśniaków macicy i będę odpoczywać w domu. Wrócę wkrótce" - przekazała.

Alja Tomljanovic w tym sezonie ma na koncie raptem dwa wygrane mecze. Była członkiem reprezentacji Australii podczas United Cup. Pokonała tam Natalię Stevanović, ale uległa Katie Boulter, Jessice Pegule oraz Angelique Kerber. W Australian Open przegrała z Jeleną Ostapenko. Rywalizowała także w zeszłym tygodniu w Hua Hin, ale tam szybko wyeliminowała ją Dalma Galfi.