Magda Linette stoczyła niezwykle zacięty bój z Beatriz Haddad Maią w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Abu Zabi. Zawodniczki spędziły na korcie blisko cztery godziny, co jest rekordem sezonu. Ostatecznie mniej zadowolona mogła być Polka, która przegrała 6:7(6-8), 7:6(7-1), 1:6. A jakiś czas później podsumowała to spotkanie w mediach społecznościowych. Wystarczyło jej do tego kilka słów. Nawiązała przy tym do imponujących wyczynów tenisistów.

