Co za historia. Zieliński wygrał Australian Open i musiał walczyć o puchar. "Utknął"

Jan Zieliński tuż przed Australian Open stworzył parę z Su-Wei Hsieh z Tajwanu i para wystartowała w mikście. Duet okazał się najlepszy i w finale Wielkiego Szlema pokonał Amerykankę Desirae Krawczyk i Brytyjczyka Neala Skupskiego 6:7(5), 6:4, 11-9. Gigantyczny triumf oczywiście zagwarantował Polakowi puchar, ale otrzymanie statuetki zagwarantowało mu mnóstwo problemów.

Problemy z pucharem za wygranie Australian Open. Jan Zieliński opowiedział całą historię

Tuż po triumfie w Australian Open każdy zwycięzcy pozują na kortach z oryginalnym trofeum, ale oczywiście nie dostają go na własność. Puchar jest ściśle chroniony i nawet członkowie sztabów szkoleniowych muszą dotykać go w rękawiczkach, a triumfatorzy na własność dostają jedynie replikę.

Oczywiście taką wręczono także Zielińskiemu, ale od samego początku były z nią problemy. - Zabrałem ją do hotelu, a po rozpakowaniu zauważyłem, że są przestawione litery "k" i "s". Więc następnego dnia zaniosłem do grawera, ale poprawienie zajęło trochę czasu, a ja leciałem od razu na mecz Pucharu Davisa w Uzbekistanie, więc organizatorzy musieli mi go wysłać kurierem - powiedział zwycięzca Australian Open cytowany przez Polski Związek Tenisowy.

Na tym problemy Zielińskiego się nie zakończyły, a właściwie było jeszcze gorzej. - Moja replika pucharu wędrowała do mnie przez sześć czy siedem krajów, po czym utknęła na polskiej odprawie celnej, gdzie nie powinna trafić, no i od niedzieli walczyłem o odzyskanie - dodał Zieliński.

Na szczęście po wielu próbach i rozmowach puchar udało odzyskać się w środę 7 lutego, czyli 12 dni po wygraniu Australian Open. - Nie było łatwo. Dzisiaj moja mama pojechała tam i po kilku godzinach przekonywania udało się załatwić, że przesyłka trafiła wreszcie w moje ręce. W sumie nie wiem, czy przypadkiem odzyskanie repliki nie kosztowało mnie więcej sił, niż zdobycie właściwego pucharu na korcie w Melbourne - podsumował Zieliński. Jak widać, czasem zwycięstwo w wielkim turnieju może przysporzyć sporych kłopotów.