Psycholog Świątek zareagowała na zdjęcie na profilu WTA. Te słowa mówią wszystko

Iga Świątek już od dwóch lat dominuje w kobiecym tenisie. Prowadzenie w rankingu WTA przejęła 4 kwietnia 2022 roku i tylko raz została zdetronizowana, ale rozbrat z mianem pierwszej rakiety świata potrwał zaledwie osiem tygodni. Na koncie ma m.in. cztery tytuły wielkoszlemowe - trzy zwycięstwa we French Open i jedno w US Open.

Polka wielokrotnie podkreślała, że wpływ na jej sukcesy mają wszyscy pracujący w sztabie, a w szczególności Daria Abramowicz. - Nasza współpraca nie polega tylko na kontrolowaniu emocji na korcie czy wdrażaniu treningu mentalnego. Także w życiu codziennym nasza komunikacja wygląda inaczej niż jak z terapeutą. Znam się dobrze z Darią, ale nie pozwalam, by wpływało to na naszą pracę - podkreślała w jednym z wywiadów.

Daria Abramowicz podzieliła się cenną radą. Każdy sportowiec powinien ją przeczytać

Choć Daria Abramowicz współpracuje ze Świątek, to ostatnio podzieliła się cenną radą także z innymi zawodnikami, nie tylko ze świata tenisa. Trafną uwagę opublikowała pod jednym z postów WTA na Instagramie. Ten miał charakter mema. Organizacja zamieściła fotografię z rozdania nagród Grammy i znajdowali się na niej Taylor Swift, członkinie Boygenius, a także Jack Antonoff, którzy zostali nagrodzeni statuetkami. Zdjęcie ukazywało jednak różny sposób reakcji na sukces.

Swift i Boygenius cieszyły się z nagród i całowały je, z kolei producent muzyczny stał z boku dość obojętny. WTA skorzystało z okazji i dodało kilka humorystycznych komentarzy. Przy piosenkarkach napisało: "ciesząc się z tytułu WTA", z kolei przy Antonoffie pojawił się komentarz: "Kiedy uświadomisz sobie, że masz lot za 45 min". Tym samym fotografia idealnie pokazała, jak różne emocje, a także sposób myślenia można prezentować po zwycięstwie.

I właśnie na ten fakt uwagę zwróciła Abramowicz. Psycholożka dała jedną cenną radę sportowcom. "Cóż, psychologia wchodzenia w rolę może powiedzieć w tej sprawie jedną, albo dwie rzeczy. Sportowcy powinni uczyć się doceniać moment, w którym coś osiągają, a nie skupiać się jedynie na procesie zarabiania" - napisała Abramowicz pod postem.

Abramowicz kolejny raz podzieliła się cenną radą. Wcześniej otrzymali ją też polscy piłkarze

To nie pierwszy raz, kiedy psycholożka dawała rady sportowcom. Pomocnym spostrzeżeniem podzieliła się też przed występem reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Katarze. Podpowiedziała wówczas, co powinni zrobić piłkarze, by zdjąć z siebie nieco presji.

- Można wykorzystać różnego rodzaju narzędzia, które zawodnicy indywidualnie wypracowali: z zakresu treningu mentalnego czy wzmacniania swoich mocnych stron, bo wszędzie podkreślam, że warto o tym pamiętać. Budujemy poczucie skuteczności, czyli to, co pozwala maksymalizować zaangażowanie i wykorzystywać maksymalny potencjał na arenie sportowej rywalizacji - mówiła.

Teraz przed Świątek pracowite tygodnie. Już 11 lutego rozpocznie się WTA 1000 w Dosze, gdzie Polka będzie broniła tytułu. Zadanie nie będzie łatwe, choć z rywalizacji zrezygnowały dwie czołowe zawodniczki - Aryna Sabalenka i Jessica Pegula. Pierwsza postanowiła odpocząć po Australian Open, druga walczy z problemami zdrowotnymi.