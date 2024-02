Niesamowity mecz Linette - Haddad Maia. Padł rekord sezonu

3 godziny i 44 minuty trwał mecz Magdy Linette z Beatriz Haddad Maią w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Abu Zabi. Polka ostatecznie przegrała 6:7(6-8), 7:6(7-1), 1:6. Gdyby tylko Linette wykorzystała kilka okazji, to ona cieszyłaby się z awansu do ćwierćfinału turnieju. W samym trzecim secie nie wykorzystała ani jednego z siedmiu breakpointów! Był to też najdłuższy mecz w kobiecym tourze w tym sezonie.

