Była światowa numer jeden skompromitowana. Ruszył proces. "Myślę, że to będzie koniec"

Ostatni raz Simona Halep wystąpiła na korcie w oficjalnym meczu pod koniec sierpnia 2022 roku, kiedy to przegrała z Ukrainką Darią Snigur 2:6, 6:0, 4:6. Niecały miesiąc później Rumunka podczas US Open została zdyskwalifikowana przez Międzynarodową Agencję Integralności Tenisa (ITIA) do października 2026 roku, ponieważ w jej organizmie wykryto roksadustat - niedozwolony specyfik stosowany m.in. przy anemii, który wykrywa się również u lekkoatletów czy kolarzy. Gdyby tego było mało, w paszporcie biologicznym Halep wykryto nieprawidłowości, co jeszcze bardziej skomplikowało całą sprawę.

Simona Halep walczy o powrót do tenisa. Stawiła się w CAS

Była liderka światowego rankingu nie przyznaje się do postawionych zarzutów, twierdząc, że zakazaną substancję zażyła podczas picia zepsutej odżywki. Oprócz tego uważa, że instytucje antydopingowe zaczęły ją prześladować. 32-latka złożyła apelację, a w środę w Międzynarodowym Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (CAS) rozpoczęła się sprawa sądowa. Sędziowie zaznaczyli, że "nie można wskazać, kiedy strony zostaną powiadomione o ostatecznym orzeczeniu arbitrażowym".

Adwokatem Simony Halep został Howard Jacobs, który specjalizuje się w sporach prawnych dotyczących przyjmowania dopingu przez sportowców. Rumunka zgodnie z postanowieniami organizacji prowadzącej sprawę nie mogła złożyć własnego oświadczenia. Taka decyzja będzie obowiązywać do zakończenia całego postępowania. Rozprawa potrwa do piątku.

- Myślę, że to będzie koniec mojej kariery. Cztery lata to zbyt dużo, przynajmniej w moim wieku. To katastrofa dla sportowca, który poświęcił swoje życie tenisowi. Nie wiem, jak sobie poradzę, jeśli decyzja zostanie podtrzymana - mówiła niedawno Halep. Jeśli CAS orzeknie, że dyskwalifikacja tenisistki zostanie utrzymana do października 2026 roku, zawodniczka najprawdopodobniej zakończy karierę. Wówczas miałaby 35 lat. Mimo to ciągle wierzy, że uda jej się udowodnić niewinność.

Do największych sukcesów Simony Halep należy triumf podczas Roland Garros oraz zwycięstwo na kortach Wimbledonu. Oprócz tego Rumunka trzykrotnie grała w finałach wielkoszlemowych turniejów. W momencie zawieszenia zajmowała 9. miejsce w rankingu WTA, w którym obecnie jej nazwisko nie widnieje na liście od wielu miesięcy. Mimo to fani będą mogli zobaczyć tenisistkę już w czerwcu tego roku. Halep weźmie udział w w pokazowym meczu debla podczas Sports Festival 2024, który odbędzie się w Klużu-Napoce w Rumunii.