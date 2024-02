Agnieszka Radwańska szczerze po wpadce Świątek. "Królowa jest jedna"

Iga Świątek pożegnała się z Australian Open już w trzeciej rundzie. 22-latka ku zdziwieniu kibiców i ekspertów przegrała z Czeszką Lindą Noskovą 6:3, 3:6, 4:6. - Na pewno ta porażka mnie zaskoczyła. Nie stawiałabym na Noskovą w tym meczu, absolutnie. Co jakiś czas będzie zdarzał się gorszy mecz. To jest absolutnie normalne. Tym bardziej że Iga miała naprawdę bardzo ciężkie losowanie, jak na liderkę rankingu - mówiła niedawno o porażce Polki Agnieszka Radwańska.

Świątek czy Sabalenka? Radwańska nie miała wątpliwości. "Królowa ziemi"

Dużo lepiej na australijskich kortach poradziła sobie Aryna Sabalenka. Białorusinka obroniła tytuł wywalczony w zeszłym roku, pokonując w finale Qinwen Zheng 6:3, 6:2. Wiceliderka rankingu WTA była nie do zatrzymania. Przez cały turniej nie straciła ani jednego seta, a z każdym kolejnym meczem była coraz lepsza. - Grała niesamowicie. Od pierwszych rund wychodziła jak po swoje, absolutnie dominując od pierwszego gema do samego końca. Nie było widać u niej żadnych gorszych momentów. Była przygotowana bardzo dobrze. W finale mało co się działo. Wszystko 'do jednej bramki' - komentowała Radwańska.

Drugim wielkoszlemowym turniejem w 2024 roku będzie francuski Roland Garros, gdzie w dwóch ostatnich latach dominowała Iga Świątek. Jak będzie tym razem? W wywiadzie dla Interii Sport Agnieszka Radwańska przyznała, że do drugiego Wielkiego Szlema zostało jeszcze sporo czasu, jednak nie należy zapominać, kto jest "królową ziemi".

- Do Rolanda Garrosa jeszcze daleka droga. Dużo turniejów też przed, gdzie obie tenisistki mogą się spotkać. Wiadome jest, że wtedy jest najwięcej emocji, te mecze są zacięte i na bardzo wysokim poziomie. Raczej ani jedna, ani druga nie schodzą z pewnego poziomu, więc gdy grają, mamy świetne tenisowe widowiska. Na te mecze czekam absolutnie za każdym razem i jestem bardzo ciekawa jak to w tym roku będzie wyglądać. Ale królowa ziemi jest tylko jedna - przyznała finalistka Wimbledonu.

Co ciekawe, niewykluczone jest, że podczas Roland Garros oprócz Igi Świątek zobaczymy właśnie Agnieszkę Radwańską, która być może weźmie udział w rywalizacji legend. - Na pewno będę grała na Wimbledonie. Tego jestem pewna. Co do Paryża, to jeszcze nie mam pewności, ale bardzo bym chciała - zdradziła niedawno 34-latka. Francuski Wielki Szlem potrwa w dniach 20 maja - 9 czerwca.