Rywalka Świątek w niebezpieczeństwie. Andy Roddick grzmi

WTA i Arabia Saudyjska od dłuższego czasu rozmawiają na temat organizacji w Rijadzie kończącego sezon Turnieju Mistrzyń. To budzi olbrzymie kontrowersje, choćby dlatego, że w kraju tym homoseksualizm jest zakazany, a wszelkie jego przejawy mogą spotkać się z bardzo surowymi karami. Łamane są też prawa kobiet.

Bardzo kontrowersyjna współpraca WTA z Arabią Saudyjską. Mają obawy o Darię Kasatkinę

To budzi uzasadniony niepokój o sytuację niektórych zawodniczek. Najgłośniejszy przykład to Daria Kasatkina (14. WTA), która w 2022 r. publiczne ogłosiła, że jest lesbijką. Tym samym wyjazd do Arabii Saudyjskiej mógłby mieć dla niej poważne konsekwencje.

Kwestię tę poruszyli w swoim podkaście "Served" legendarny tenisista Andy Roddick oraz dziennikarz Jon Wertheim. Według nich WTA w negocjacjach z Saudyjczykami musi zadbać o gwarancje bezpieczeństwa dla zawodniczek.

- Diabeł tkwi w szczegółach. Homoseksualizm jest tam nielegalny, a mamy graczy, którzy otwarcie mówią, że są homoseksualni. Jeśli Kasatkina pojedzie tam grać, to po prostu powiemy jej, żeby wzięła tydzień wolnego od swojej seksualności? Jak chronić graczy, którzy jadą do miejsca, gdzie ich wybory życiowe są postrzegane jako kryminalne? - zastanawiał się Roddick.

Co może zrobić WTA ws. kontrowersji wokół Arabii Saudyjskiej? "Tenis ma tu większy wpływ, niż sam uważa"

- A co by było, gdybyśmy powiedzieli: "Jesteśmy naprawdę podekscytowani i schlebia nam wasze zainteresowanie. Oto co musimy zobaczyć, zanim zorganizujemy tam turniej. Mamy graczy otwarcie deklarujących homoseksualizm. To nie tylko niezręczne, ale naprawdę problematyczne i niepokojące, że homoseksualizm nie został u was zdekryminalizowany". To jak każdy biznes, prawda? Myślę, że tenis ma tu większy wpływ, niż sam uważa. (...) Jeśli Saudyjczycy zdecydują się na inny sport, niech tak będzie - odpowiedział Wertheim.

- Ponownie, diabeł tkwi w szczegółach. Czy przedstawiciele tenisa mogą powiedzieć Saudyjczykom: "Chcielibyśmy nawiązać współpracę, jest w niej duży potencjał. Przydałby nam się zastrzyk gotówki. Musimy jednak zobaczyć, że pewne warunki są spełnione, zanim podpiszemy umowę" - podsumował dziennikarz.