Boris Becker ogłosił decyzję. To koniec

Podczas kariery zawodniczej Boris Becker wygrał aż sześć turniejów wielkoszlemowych, a ponadto złoty medal igrzysk olimpijskich w deblu. Po przejściu na emeryturę postanowił zostać trenerem i w latach 2013-16 prowadził nawet obecnego lidera światowego rankingu Novaka Djokovicia. Niedawno popadł za to w problemy z prawem i trafił do więzienia. Mimo to dość szybko wyszedł na wolność i powrócił na ławkę trenerską, wiążąc się z Holgerem Rune (7. ATP).

Po świetnej końcówce sezonu oraz udanym turnieju w Brisbane wydawało się, że ich współpraca układa się idealnie. Niedługo później szkoleniowiec mocno rozczarował jednak Duńczyka, ponieważ nie poleciał z nim na Australian Open. Dlaczego? Po prostu przejął rolę... eksperta Eurosportu.

Duży problem Holgera Rune. Boris Becker ogłosił rozstanie z zawodnikiem

I choć Rune był wymieniany nawet w gronie faworytów do tytułu, to sensacyjnie odpadł w II rundzie po porażce z Arthurem Cazauxem (78. ATP) 6:7 (4), 4:6, 6:4, 3:6. Pod koniec ubiegłego tygodnia skreczował za to w starciu z Borną Coricem (31. ATP) w III rundzie ATP Montpellier z powodu kontuzji i odpadł z rywalizacji.

Tuż przed turniejem menadżerka oraz matka zawodnika Aneke Rune poinformowała, że jej syn kończy współpracę z trenerem Severinem Luthim. To jednak nie koniec roszad w jego zespole. "Chciałbym poinformować, że ze skutkiem natychmiastowym ustępuję ze stanowiska głównego trenera Holgera Rune" - napisał we wtorek na platformie X Boris Becker.

"Rozpoczęliśmy współpracę, mając początkowo na celu dotarcie do finałów ATP pod koniec ubiegłego roku. Zdałem sobie sprawę, że aby osiągnąć kolejne sukcesy, musiałbym być dostępny dla Holgera znacznie częściej niż to możliwe. Tym samym ze względu na obowiązki zawodowe i prywatne nie mogę zapewnić mu tego, czego teraz potrzebuje. Życzę mu wszystkiego najlepszego i zawsze będę jego fanem. Naprawdę doceniam tę wspólną podróż" - wyjaśnił.

Na ten moment na stanowisku trenera Duńczyka pozostaje tylko Kenneth Carlsen, który zastąpił ostatnio właśnie Luthiego. We wtorek podano również, że tenisista związał się z globalną agencją menadżerską IMG Tennis, która współpracuje również z Igą Świątek. "Bardzo się cieszę" - napisał Rune.

Nie wiadomo, kiedy zawodnik wróci do gry oraz jak poważny jest w ogóle uraz, którego doznał w ostatnim starciu. Najprawdopodobniej będzie chciał wyzdrowieć przed zbliżającym się turniejem Indian Wells, który rozpocznie się 6 marca.