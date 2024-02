Tenisistka wywołała burzę. Tylko czekała na okazję. Obraził się cały kraj

Dejana Radanović (245. WTA) to reprezentantka Serbii, która od 2014 roku rywalizuje w tourze. Dotychczas jej największym sukcesem było 187. miejsce w rankingu WTA w 2018 roku. W turniejach wielkoszlemowych ani razu nie udało jej się dotychczas przejść pierwszej rundy. 27-latka wygrywała turnieje rangi ITF, czyli zaplecza WTA, 12 razy.

Dejana Radanović wywołała burzę. "To nonsens"

Serbka na początku tygodnia wzięła udział w turnieju WTA 125 Mumbai Open. W poniedziałek przegrała jednak z reprezentantką gospodarzy - Vaidehi Chaudhari (475. WTA). I można powiedzieć, że wtedy się zaczęło. Radanović wywołała prawdziwą burzę, a wszystko za sprawą wpisów w mediach społecznościowych na temat Indii.

Po wylądowaniu w Monachium tenisistka podzieliła się na Instagramie przemyśleniami: "Witaj, cywilizacjo. Tylko ci, którzy doświadczyli czegoś takiego jak Indie przez 3 tygodnie, mogą zrozumieć to uczucie" - napisała, nawiązując do trudnych warunków życia w tym kraju. Potem dodała: "KOCHAM owoce, a 3 tygodnie bez nich mnie zabiły". Od razu po pojawieniu się wpisów, oskarżono ją o rasizm i brak zrozumienia wobec mieszkańców Indii.

Kolejnego dnia Serbka opublikowała kolejne wpisy, w których odnosi się do oskarżeń. "95% procent ludzi, którzy jadą do Indii z innego kraju, nie może zaadaptować się do warunków tam panujących. Oczywiście, jeśli się tam urodziłeś to, to jest coś normalnego" - przekazała.

"Jeśli przyjeżdżasz do mojego kraju, Serbii, i nie podobają ci się te wszystkie rzeczy, to znaczy, że jesteś rasistą???. Mam przyjaciół z różnych krajów i o różnych kolorach skóry. Oskarżenia o rasizm to nonsens" - dodała.

Internauci dość mocno "przejechali się" po Serbce. "Musisz włożyć tę energię, aby wydostać się z pierwszej 250", "Po co poruszyłaś ten temat", "Pisanie jak jest się pod wpływem emocji, zawsze źle się kończy" - ocenili internauci.