Wielka zmiana u Sabalenki. Osaka od razu to wychwyciła

Naomi Osaka (757. WTA) wróciła do gry po 16-miesięcznej przerwie. Była liderka rankingu WTA wystartowała w Australian Open, ale szybko pożegnała się z turniejem. Zmagania w Melbourne zakończyła już w pierwszej rundzie. Przegrała z Francuzką Caroline Garcią (21. WTA).

Naomi Osaka szczerze powiedziała, co sądzi o Arynie Sabalence

Japonka równie szybko zakończyła swoją przygodę z turniejem w Abu Dhabi. W 1/16 finału przegrała z Danielle Collins (71. WTA). Odgraża się jednak, że nadejdzie czas, kiedy wróci do formy. - To naprawdę odważne, co mówię, ale wiem, do czego jestem zdolna i wiem, że ludzie prawdopodobnie będą mnie potępiać za to, co powiem. Ale nie sądzę, że przesadą będzie dla mnie powiedzenie, że widzę tam siebie. Mam nadzieję, że uda mi się tam dotrzeć w tym roku. Ale jeśli nie, nie będzie mi to przeszkadzać. Jestem cierpliwa, zawsze byłam cierpliwym człowiekiem, więc w końcu mi się to uda - powiedziała o powrocie na miejsce w ścisłej czołówce rankingu tenisistek.

Osaka postanowiła także skomentować wyniki Australian Open i zwycięstwo Aryny Sabalenki. Podczas wywiadu z "The National" wskazała, co zmieniło się w grze Białorusinki. - Największą różnicą, jaką zauważyłam od powrotu na kort, chociaż teraz mam wyjęte słuchawki, jest to, że emanuje od siebie inną energią, częściej się uśmiecha. To naprawdę miłe i po prostu fajnie to zobaczyć - stwierdziła.

Dodała także, że według niej Sabalenka zawsze była tenisistką, przed którą czuje się respekt. - To zawodniczka, z którą rywalki niekoniecznie chcą grać. Nie jestem specjalnie zaskoczona tym wszystkim. Wydaje mi się, że są zawodnicy, o których ludzie rozmawiają, i gdy widzisz, że osiągają swój potencjał, to nie jest zaskakujące - analizowała dalej.

Aryna Sabalenka po wygranej w Australii pozostaje wiceliderką rankingu WTA. Do pierwszej Igi Świątek traci niespełna 900 punktów.