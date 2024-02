Iga Świątek za kilka dni rozegra swój pierwszy mecz w turnieju WTA 1000 w Dausze (turniej rusza w niedzielę 11 lutego). To będzie jej pierwszy występ od 20 stycznia, gdy niespodziewanie przegrała w trzeciej rundzie Australian Open z Czeszką Lindą Noskovą 6:3, 3:6, 4:6.

Czy nasza numer jeden znów będzie zachwycała formą, jak w końcówce ubiegłego roku i jak tuż przed Australian Open, gdy wygrywała wszystkie mecze na turniejach w Pekinie, w Cancun w ramach WTA Finals i w United Cup? A może przed Świątek wyjątkowo trudny czas bronienia się przed naporem światowej numer dwa Aryny Sabalenki oraz innych rywalek?

Łukasz Jachimiak: Iga Świątek lada dzień wróci do gry po nieudanym dla siebie Australian Open. Wy też wracacie?

Piotr Woźniacki: My jeszcze nie. Karolina na pewno zagra dopiero marcowe turnieje w Indian Wells i w Miami, a zastanawiamy się, czy wybierzemy się na któryś z turniejów tuż przed nimi - w Austin albo w San Diego.

Dlaczego odpuszczacie Dohę i Dubaj?

- Karolina nie chce latać na turnieje bez dzieci. Tak było ustalone, gdy decydowała się wrócić do tenisa, i tego się trzymamy, wszyscy z teamu dopasowujemy się do Karoliny.

Po Australian Open macie duży niedosyt? Niepełny, wygrany mecz z Magdą Linette w pierwszej rundzie wyglądał w wykonaniu Karoliny dobrze, ale przegrana z Rosjanką Mariją Timofiejewą w drugiej rundzie mimo prowadzenia 6:1, 2:0 to było negatywne zaskoczenie. Pana córce zabrakło siły?

- Rosjanka z biegiem meczu zaczęła trochę lepiej grać, ale z drugiej strony było tak, jak pan mówi: kondycyjnie Karolinie brakowało i może to zaważyło. Analizowałem i ten mecz, i również trzysetowy z Coco Gauff z US Open i wiem, że w obu początki były ładne, piękne, a później się wszystko oddalało. Zwracamy na to uwagę, ale czasu nie da się oszukać. Po urodzeniu dzieci są ważniejsze sprawy niż treningi, generalnie teraz nie możemy już robić takiej pracy, jaką Karolina wykonywała kiedyś. A kiedyś była znana ze świetnego przygotowania. Ale poza brakami kondycyjnymi córce brakowało też odpowiedniej koncentracji, bo myślę, że gdyby wyszła na 3:0 w drugim secie z Rosjanką, to już by było pozamiatane. Niestety, czasami jest tak, że nie wykorzystujesz szansy i mecz ci ucieka.

Mówi pan o ograniczeniach fizycznych i tu na pewno ma też znaczenie choroba Karoliny, o której opowiadał mi pan kilka miesięcy temu - reumatoidalne zapalenie stawów wymagające leczenia biologicznego to nie jest rzecz łatwa do przeskoczenia, gdy się próbuje wrócić do światowej czołówki w tak wymagającym sporcie jak tenis.

- Tak, choroba córki ma znaczenie, ogranicza ją, a teraz mogę już powiedzieć, że problemy ze zdrowiem, z kręgosłupem, mieliśmy tak poważne, że jadąc do Nowej Zelandii przed Australian Open, w ogóle nie mogliśmy trenować serwisu. Dobrze, że w ogóle Karolina dała radę zagrać w Auckland ten jeden mecz [4:6, 3:6 z Eliną Switoliną]. Po nim mieliśmy przerwę i dopiero w Australii to odpuściło. W Australii Karolina grała super treningi, takie po godzinie - godzinie 20. I dobrze to wyglądało na takim dystansie w meczu z Magdą, bo to przecież potrwało set i trochę, dobrze na takim samym dystansie to wyglądało z Rosjanką, ale po udanym secie z kawałkiem później była już niewiadoma i trochę z niewiadomą zostaliśmy. Teraz pracujemy na to, żeby niewiadoma zamieniła się w świadomość Karoliny, jaka jest sytuacja. Dlatego też nie myśleliśmy o kontynencie arabskim, tylko o wprowadzeniu troszeczkę nowych rzeczy do treningu i o przekonaniu się, jak to zadziała.

Cel wam się nie zmienił? Nadal chcecie walczyć przede wszystkim o medal olimpijski?

- Tak, cele się nie zmieniają, teraz jest tylko kwestia wytrwałości. Karolina przed zakończeniem kariery robiła wszystko, żeby dochodzić do końca każdego turnieju i to jej się często udawało, a po wznowieniu kariery musimy się przyzwyczajać do tego, że trzeba przełamywać pierwsze lody, że to nie jest proste, ale jest konieczne, żeby zacząć normalnie funkcjonować. Wszystko jest nowe u niej i u mnie jako trenera. Ale mam nadzieję, że to nam nie zmieni celów.

Na pewno wielkie cele cały czas stawia przed sobą Iga Świątek, mimo że odpadła z Australian Open też szybko, bo już w trzeciej rundzie. Jestem ciekaw, jak dziś pan patrzy na Igę, bo gdy rozmawialiśmy po US Open, to mówił pan, że Aryna Sabalenka została numerem jeden kosztem Igi może wcale nie na długo, przekonywał pan, że Iga ma wszystko, żeby prowadzenie w rankingu szybko odzyskać, i miał pan rację. Może teraz ma pan dla kibiców Igi podobny scenariusz? Niepokój znów wiąże się z tym, że w grze Igi coś nie działało, a Sabalenka naciska, wygrała Australian Open i na pewno chce i może zdziałać jeszcze więcej.

- Oczywiście, że się temu wszystkiemu z boku przyglądam i powiem tak: żeby być numerem jeden, to trzeba ze wszystkiego umieć korzystać. Po pierwsze: trzeba umieć korzystać z pozytywnej emocji, czyli trzeba się tym umieć cieszyć, a często jak tak, że gdy człowiek jest na szczycie, to tego nie zauważa, bo będąc na samej górze widzi wszystko z góry, natomiast wchodząc na szczyt ma więcej radości, bo wtedy dobrze widzi cel i jak go osiągnie, to jest wielkie wow. Będąc na szczycie człowiek się do tego przyzwyczaja, to mu niepotrzebnie powszednieje. Po latach wiem, że każdy sukces trzeba docenić. Wiem, jak ważne jest cieszenie się z tego, gdzie się jest. Przecież nikt Igi nie przeskoczył, ona jest wciąż najlepsza, wciąż ma wyzwania, żeby trenować i nie dać się ograć, mimo że ograć ją chcą wszyscy, bo ona jest bezsprzecznie głównym celem. Igę ciężko zrzucić z tronu, mimo że ona ma swoje zawahania. Powinna to doceniać, radość z tego powinna jej dodawać powera. Z boku widzę, że ludzie o tym często zapominają, że nie cieszą się tak, jak powinni albo już nawet wcale się tym nie cieszą.

Czyli to, że Świątek jest numerem jeden, już nam nie wystarcza? Oczekiwania są takie, że musi jak nie wygrywać, to chociaż dochodzić bardzo daleko w każdym turnieju?

- Trochę tak jest. Kibice, ale też sama Iga i jej team powinni się naprawdę cieszyć z tego, co mają. To po pierwsze. Po drugie: jak każdy mistrz, Iga musi pracować, żeby wszystko robiła coraz lepiej. Bo ją wszyscy analizują i ją wszyscy szczególnie chcą pokonać. Ją też już wszyscy znają, mają ją rozpracowaną. I nawet jeden drugiemu podpowiada, jak ją ograć. Na pewno team i Iga mają świadomość, że z nią każdy walczy z podejściem takim, że jak przegra, to nic się nie stanie, a jak wygra, to zyska rozgłos i ma wpis do CV, bo pokonać numer jeden to dla wielu jest naprawdę coś. Iga musi ciągle ćwiczyć nad rzeczami, które chce i które musi ulepszyć. Ale normalne jest, że organizm się buntuje przed zmianami, że nie jest łatwo wychodzić poza swój komfort. I teraz trzeci punkt: chociaż wszyscy nas atakują, to nie można myśleć, że się bronimy, bo bronić jest trudniej. Trzeba myśleć, że się atakuje, że się chce następną rzecz wygrać. Iga pojechała na United Cup i bardzo chciała wygrać, było widać jej bardzo dobre podejście. A bez sensu było gadanie czy dobrze jej to granie w United Cup zrobiło, czy jej to nie zmęczyło przed Australian Open. Przecież Chinka Zheng, która doszła w Australian Open do finału, też grała w United Cup i przegrała z Igą. Nie ma co filozofować, wymyślać, że Iga niepotrzebnie za dużo grała. Na Australian Open miała kłopoty, ale może tam po prostu się nie poczuła, nie znalazła pewności. Bywa. Nic straconego - ma w tym roku jeszcze trzy turnieje wielkoszlemowe i igrzyska, ma mnóstwo wielkich celów. A jej najważniejszym celem powinno być chcieć się polepszać i cieszyć się z każdego sukcesu, w tym z tego, że się wciąż jest numerem jeden.

Tu trzeba takiego podejścia, żeby kłaść się spać uśmiechniętym, wstawiać uśmiechniętym i mieć takie sny, które się śni z uśmiechem. Bo co więcej można osiągnąć niż osiąga Iga? Można wygrać wszystkie szlemy, w porządku, ale przecież ona już wygrała mnóstwo, już jest na szczycie i powinna mieć świadomość, co już ma. A jak ktoś ma taką świadomość, że dużo już osiągnął, to tego kogoś bardzo trudno zrzucić z tronu. Tu przykładem może być Novak Djoković. To jest doświadczony mistrz, o którym znowu mówią, że nadchodzi jego kres, a on wraca, radzi sobie świetnie, bo jak czegoś nie wygra, to wie, że to nie jest koniec świata. Australian Open to jego najlepszy turniej, on teraz go nie wygrał, ale wie, że to, że przychodzi przegrany mecz jest po prostu wliczone w karierę, że nie codziennie świeci słońce i że jak pada deszcz, to też wcale nie jest źle, bo to też normalne zjawisko pogodowe. Bo co mają powiedzieć ci wszyscy faceci i te wszystkie kobiety z wielkimi, niespełnionymi ambicjami? Rozmawiamy o światowej numer jeden, która już ma mnóstwo sukcesów i jeszcze bardzo wiele osiągnie. A że spadł deszcz? Deszcz też jest okej. A zaraz znów może wyjść słońce.

Trenowaliście z Igą na Australian Open?

- Nie, tym razem nie chcieliśmy atakować Igi, ponieważ mieliśmy chwilę wcześniej ten problem z kręgosłupem Karoliny.

Pytam, bo jestem ciekaw czy widzi pan w grze Igi zmiany i jak je pan ocenia, na przykład ruch serwisowy. Ale nawet mimo że razem nie trenowaliście, pytanie stawiam, bo choć nie widział pan Igi na treningach, to przecież oglądał pan jej mecze.

- Powiem w ten sposób: myślę, że Tomek Wiktorowski i Iga doskonale wiedzą co robią i na pewno dyskutują na ten temat, gdy układają mikrocykl i makrocykl. Pamiętam, bo to widziałem, bo uczestniczyłem w przygotowaniach Iśki Radwańskiej, że Wiktorowski to facet, który ma pojęcie. I ma doświadczenie. Oni się nie chwalą naokoło co i jak robią, bo to by była głupota, gdyby opowiadali o tym jakie tajne bronie szykują. A czy ja już widzę poprawę w grze Igi? Tak, natomiast czy ona coś tu, czy tam poprawi, to będzie bardzo mocno analizowana i każdy będzie szukał jej słabszych stron, a przy tym każdy będzie trzymał dla siebie to, co zauważy.

My też jesteśmy rywalami Igi, więc nie chcę za bardzo opowiadać, co widzę. Oczywiście my z Karoliną widzimy, co Iga robi lepiej, a gdzie jeszcze mogłaby się poprawić, my też będziemy szukali wytrycha, żeby te drzwi otworzyć i wejść do środka, ale jak, to nie chcę zdradzać. Natomiast progres Iga robi na pewno, tylko pamiętajmy, że inne dziewczyny też go robią. Iga musi być na to gotowa, bo inaczej będzie przegrywała. I ona oraz Tomek zdają sobie z tego sprawę, dzięki czemu Iga właściwie tylko wygrywa. Ile ona meczów wygrała przed porażką z Noskovą?

To było 18 meczów z rzędu.

- I to były mecze ze wszystkimi ze światowej czołówki, Iga te mecze wygrywała w świetnym stylu i była bardzo chwalona. Nawet za grę przeciw facetom w mikstach w ramach United Cup, choćby za wygrane wymiany ze Zverevem. Niestety, tak to jest z kibicami, że część z nich teraz czuje, że się zawiodła. Sam takich znam - konkretnie Polaków z Monako, którzy kupili bilety i byli na Australian Open dopiero od ćwierćfinału. Przylecieli pewni, że zobaczą wielkie mecze Igi, a jej już wtedy niestety nie było w turnieju. I zobaczyli tylko Hurkacza w ćwierćfinale, a więc dostali mało, mogli narzekać. Ale nie przesadzajmy: 18 meczów wygranych po kolei, w tym ważne zwycięstwa dla kraju w turnieju, w którym było widać, jak bardzo Idze zależało, żeby wygrać dla reprezentacji - to jest coś. To było zobaczenie dobrej, bardzo porządnej cechy u Igi. To są tylko plusy, a historia pokaże, że ci, którzy dziś narzekają, będą wkrótce mówili inaczej.

Na pewno nie wszyscy.

- Jasne, narzekaczy, którzy czepiają się o wszystko, Iga też ma. Ale nie tylko ona się z tym zmaga, takich narzekaczy mają dziś wszyscy świetni sportowcy. Bo kibicom z fotela czy z sofy łatwiej jest krytykować niż doceniać czyjeś osiągnięcia i łatwiej jest zazdrościć niż spróbować samemu coś osiągnąć. Dziś takich narzekaczy jest więcej niż kiedyś, bo mamy social media. Tego nie zmienimy, więc tym ważniejsze, żeby Iga, jej team i jej rodzina wiedzieli, w jakim miejscu są i żeby pamiętali, że czy świeci słońce, czy pada deszcz, to jest pogoda. Oraz że dobrze jest, że konkurencja naciska. Iga już pokazywała, że dobrze się czuje, gdy jest konkurencja, gdy rywalki próbują ją zepchnąć ze szczytu. Źle by zrobiła, gdyby się jakimś niepowodzeniem zniechęciła, a jeszcze gorzej, gdyby zaczęła słuchać podpowiadaczy, tych wszystkich doradców, którzy opowiadają, że powinna grać skróty, nie skróty. To są śmieszne rzeczy.

Dlaczego śmieszne? Albo inaczej: czy aby na pewno tylko śmieszne?

- Śmieszne, bo jak człowiek buduje dom, to musi go oprzeć na fundamentach, a nie gadać, jakie chce mieć okna albo jaki kolor dachu. Bez fundamentów przyjdzie jakiekolwiek zawirowanie i już domu nie ma. Iga fundamenty ma, a te wszystkie inne rzeczy, które ktoś próbuje podpowiadać można nie ze wszystkimi zawodnikami zrobić i nie zawsze. Dla mnie to jest niepotrzebne gadanie. Ja wiem, że musi być jeden dyrygent nawet do najbardziej utalentowanej orkiestry, bo jak zacznie dyrygować kilku dyrygentów, to każda orkiestra zacznie fałszować.

Ale może ten jeden dyrygent powinien jednak troszeczkę urozmaicić swoje dyrygowanie? Podkreślam: nie mam takiego przekonania, natomiast stawiam takie pytanie, choćby pamiętając słowa Martiny Navratilovej na podsumowanie poprzedniego sezonu, że Iga powinna grać skróty, których nie gra prawie wcale. Czy pan powie "co z tego, że nie Iga nie gra skrótów, skoro i tak wygrała najwięcej meczów i najwięcej turniejów"?

- Ha, ha, ha! Jeżeli mamy iść dalej tym tokiem rozumowania, to proponuję, żeby Iga poszła do Dawida Olejniczaka, komentatora i trenera, z którym Karolina trenowała, i niech on jej pokaże skróty, bo ma niesamowite. A serio - Iga mogłaby grać skróty, ale jak ona może uderzyć i w taki sposób wygrać punkt, skoro ona taką broń ma lepszą, to po co ma ten skrót robić?

Żeby urozmaicić swój tenis, żeby mieć więcej broni.

- Ale nawet jak Iga ma szansę zagrać skrót, to ona woli uderzyć, bo tak się upewnia w swoim graniu. Skróty i loby to grała Isia, ale Isia była Isią i grała taki tenis, bo nie miała powera, jaki ma Iga. Iga ma coś innego i musi grać tym, co ma. Jak zacznie kombinować, to będzie jak ferrari, z którego wyjęto silnik. Przy bolidzie, który wygrywa, nie można nic manipulować. Tu mamy dobry bolid i dobrego kierowcę i jak zaczniemy Idze i Wiktorowskiemu manipulować, na siłę ulepszać, to się może okazać, że to jedzie, jedzie, jedzie, aż przed samą metą zabraknie paliwa. Szedłbym dalej w tym kierunku, który się sprawdza. A jeżeli kogoś w teamie brakuje, to widziałbym to tak, że może eksperta od oprogramowania, od statystyk. To jest zaawansowane w dzisiejszym tenisie, można z takiej pomocy skorzystać, można dzięki temu lepiej rozpracowywać rywali, jeśli ktoś lubi się na tym opierać. Roger Federer lubił, Karolina nie lubi, nie wiem, jak jest z Igą. To mówię tylko na zasadzie moich rozmów, z których wiem, że są teamy, które z tego korzystają i Iga też mogłaby mieć kogoś, kto kładłby jej ciasto na stół, ona by to ciasto oglądała i decydowała czy chce je jeść. Ale czasami im więcej się ma danych w głowie, tym większy mętlik się robi. Często tym lepiej wszystko wychodzi, im prościej się trenuje. To jest indywidualny sport i każdy musi dojść do swojej metody. My z Karoliną to wszystko przechodziliśmy i wiemy, że najważniejsze, żeby team był zadowolony. Jeśli chodzi o team Igi, to oni czasami wyglądają na za bardzo skoncentrowanych przed wyjazdem na turniej. Trzeba po prostu żyć, widzieć to troszeczkę inaczej - myślę, że tu jest klucz do sukcesu.

Na początku roku starsze, utytułowane zawodniczki były na różnych konferencjach prasowych pytane mniej lub bardziej wprost, jak Świątek mogłaby wypaść w meczu z Sereną Williams z jej najlepszych lat. Widziałem, że Kerber czy Switolina odpowiadały dyplomatycznie, natomiast pańska córka stwierdziła, że Serena była kiedyś tak dobra, że z dzisiejszego TOP 10 nikt nie miałby z nią szans. Pan się z tym zgadza?

- Zgadzam się. Dlaczego się zgadzam i dlaczego Karolina tak bezpośrednio powiedziała? Bo nie raz i nie dwa mieliśmy okazję z Sereną i Venus trenować, zresztą do dziś Karolina ma z nimi kontakt. One tak naprawdę nie trenowały z nikim innym niż między sobą, jedynie od czasu do czasu z kimś tam na turnieju parę piłek odbiły, a Karolinę dopuściły i ja wiem, jak ważyły piłki, które one podawały i odbijały i jak to wszystko wyglądało. Gdybyśmy rozmawiali o Steffi Graf, to nie miałbym możliwości porównania i powiedziałbym, że pewnie Iga by mogła z nią wygrać, bo z czasem wszystko się zmienia na lepsze, na przykład tak jest z zaawansowaniem telefonów komórkowych. Ale my rozmawiamy o dziewczynie, która niedawno przegrywała finały albo półfinały wielkoszlemowe, a to już była Serena Williams z imienia i nazwiska, ale nie z topu swoich możliwości. Ona jeszcze chciała coś zrobić w ostatnich latach i choć już nie grała swojego najlepszego tenisa, to i tak dochodziła do takich rezultatów, że daj Bóg takie wszystkim. A Serena w wieku 20-22 lat była jak Mike Tyson. On w swoim szczycie kariery był nie do zatrzymania. Teraz jest brytyjski Tyson, a nie ten amerykański, czyli teraz jest Tyson Fury i obecnie najlepsze tenisistki są jak Tyson Fury, czyli mocne, ale to nie jest ten żywioł co u Mike'a Tysona, nie ta siła, wręcz furia, coś, co trudno wyćwiczyć. Ja to widziałem z bliska u Sereny, ja w tym uczestniczyłem, to nie były dawne czasy. Dzisiaj dziewczyny z pierwszej dziesiątki muszą jeszcze trochę nad swoim tenisem popracować, żeby osiągnąć ten poziom.