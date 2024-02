Djoković i spółka rozpętali burzę. Afera na cały świat. "Splamione krwią"

Arabia Saudyjska coraz mocniej zaznacza swoją obecność w świecie męskiego tenisa. W zeszłym roku odbył się tam turniej Next Gen ATP Finals (i będzie tam organizowany do 2027 r.), natomiast niedawno ogłoszono, że współpracę z Saudyjską Federacją Tenisową (STF) nawiązał legendarny Rafael Nadal (647. ATP). On oraz kilku innych czołowych zawodników weźmie też udział w wydarzeniu organizowanym przez Saudyjczyków, co wywołało mieszane odczucia.

Rafael Nadal, Novak Djoković i inne gwiazdy zagrają w Arabii Saudyjskiej. Kibice oburzeni

Nadal, Novak Djoković (1. ATP), Carlos Alcaraz (2. ATP), Daniił Miedwiediew (3. ATP), Jannik Sinner (4. ATP) oraz Holger Rune (7. ATP) w październiku wezmą udział w pokazowej imprezie "Szlem 6 Króli", stanowiącej część większego festiwalu kulturalnego i rozrywkowego, który odbędzie się wtedy w Rijadzie. Zawodnicy z pewnością zostaną za to sowicie wynagrodzeni.

Decyzja tenisistów o grze w Arabii Saudyjskiej była mocno krytykowana przez fanów. Ci w mediach społecznościowych przypomnieli liczne kontrowersje wokół tego kraju, gdzie nierespektowane są prawa kobiet czy społeczności LGBT, a tamtejsze władze są podejrzewane o udział m.in. w zabójstwie dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego.

"Nie tylko Rafa przyjął 'splamione krwią pieniądze' od Saudyjczyków", "Rozczarowujący skok na kasę. Żadnemu z nich tego nie potrzeba. Mogliby wyrazić swoje stanowisko, ale ostatecznie to pieniądze", "Nienawidzę wszelkich powiązań tenisa z Saudyjczykami. Mój punkt widzenia może być niepopularny, ale jestem bardzo rozczarowany, że każdy czołowy gracz bierze od nich pieniądze, gdy niektórzy tego nie potrzebują", "Po prostu to zakończcie. Proszę" - to wybrane komentarze.

Novak Djoković zrobił to samo, co Rafael Nadal. "Co o tym uważacie?"

Niektórzy internauci wykorzystali tę okazję do skrytykowania Djokovicia i jego fanów. Ci jeszcze niedawno atakowali Nadala za przyjęcie propozycji Saudyjczyków. "Przyzwoita grupa przyznałaby się do niesprawiedliwości wszystkich komentarzy, które kierowali pod adresem Rafy, podczas gdy ich bohater zgłaszał się, aby do niego dołączyć. Prawda?", "Co uważacie o tym, że przyjął od nich pieniądze?" - czytamy.

Wielu fanów dziwiło się też, że w obsadzie imprezy o wymownej nazwie "Szlem 6 Króli" znalazł się Rune, który jeszcze nie wygrał turnieju wielkoszlemowego. "Co tu robi?, "Kto go zaprosił?", "Chyba mają machinę czasu i wiedzą, że wygra Roland Garros lub Wimbledon" - pisali. Dodawali, że zamiast niego mogliby zagrać Andy Murray czy Stan Wawrinka.