Z początkiem 2024 roku, po ponad 15 miesiącach, Naomi Osaka (757. WTA) wróciła do gry po przerwie spowodowanej ciążą i narodzinami córki. Japonka wróciła do gry w turnieju WTA 500 w Brisbanne, gdzie odpadła w drugiej rundzie. Z kolei z Australian Open pożegnała się już po pierwszym meczu, w którym po zaciętej walce przegrała 4:6, 6:7(2-7) z Caroline Garcią (21. WTA).

W opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla The National Osaka zapowiadała, że widzi się w gronie najlepszych tenisistek świata. - To naprawdę odważne, co mówię, ale wiem, do czego jestem zdolna i wiem, że ludzie prawdopodobnie będą mnie potępiać za to, co powiem. Ale nie sądzę, że przesadą będzie dla mnie powiedzenie, że widzę tam siebie. Mam nadzieję, że uda mi się tam dotrzeć w tym roku. Ale jeśli nie, nie będzie mi to przeszkadzać. Jestem cierpliwa, zawsze byłam cierpliwym człowiekiem, więc w końcu mi się to uda - stwierdziła.

Naomi Osaka znowu odpada w pierwszej rundzie turnieju

Jednak zapowiedzi to jedno, a rzeczywistość to drugie. Osaka otrzymała dziką kartę do gry w turnieju WTA 500 w Abu Zabi, gdzie jej rywalką była Danielle Collins (71. WTA), która dostała się do drabinki głównej poprzez kwalifikacje.

Pierwszy set był bardzo wyrównany i żadna z pań nie pozwalała na breakpoint do stanu 5:5. Wtedy Collins udało się przełamać czterokrotną mistrzynię wielkoszlemową, żeby kilka minut później zamknąć seta przy własnym serwisie i wygrać go 7:5.

Druga partia to już był "popis" tenisowej niedokładności ze strony Osaki. Obroniła tylko jeden z czterech breakpointów, a sama nie wykorzystała aż sześciu okazji na przełamanie rywalki. Efekt? Pół godziny gry i set przegrany 0:6. Przy wyniku 0:5 zrezygnowana Japonka schowała twarz pod ręcznikiem. Za to Danielle Collins po wygranym 7:5, 6:0 meczu nawet tego specjalnie nie celebrowała.

- Wiedziałam, czego oczekiwać po grze Naomi. Wiem, że chwilę jej nie było, więc ona ciągle wraca do gry. Musiałam skupić się na swoim planie na mecz, wykonywać go i grać po swojemu - mówiła po meczu Collins, która po tym sezonie planuje zakończyć karierę.

W drugiej rundzie turnieju w Abu Zabi Danielle Collins zagra z Jeleną Rybakiną (5. WTA). Z kolei Naomi Osaka jeszcze dzisiaj o 16:15 w parze z Ons Jabeur wystąpi w pierwszej rundzie zmagań deblowych. Ich rywalkami będzie chińska para Xinyu Wang/Saisai Zheng. Mimo wszystko Osaka przeżywa trudny okres pod względem sportowym. W Abu Zabi poniosła trzecią porażkę z rzędu. Na początku stycznia przegrała z Karoliną Pliskovą 6:3, 6:7, 5:6. Następnie uległa też Caroline Garcii 4:6, 6:7 w Australian Open.