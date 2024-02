Drakońska kara dla pierwszego tenisisty, który dokonał coming outu. To koniec kariery

Maxence Broville dał o sobie znać szerszej publiczności dwa lata temu. Wówczas jako pierwszy tenisista dokonał coming outu. "Nie zakochałem się w Tobie, Twoja miłość mnie do tego zmusiła" - napisał jego partner Fabien Reboul, który również gra w tenisa. Teraz o Broville'u znów jest głośno, ale z zupełnie innego powodu. Zawodnik otrzymał fatalne wieści.

Maxence Broville zawieszony na siedem lat za ustawianie meczów

Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa poinformowała, że Francuz został zawieszony na siedem lat i ukarany grzywną w wysokości pięciu tysięcy dolarów. Tenisiście udowodniono ustawianie meczów w latach 2017-2018. Broville nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów, nie współpracował i do tego utrudniał prowadzenie śledztwa. Decyzja zapadła po przesłuchaniu przez Charlesa Hollandera, niezależnego funkcjonariusza ds. przesłuchań antykorupcyjnych (AHO).

Francuz jest aktualnie zawieszony od 20 czerwca 2023 roku, a czas odbyty w ramach tymczasowego zawieszenia zostanie wliczony do ogłoszonego wyroku. We wrześniu składał apelację w tej sprawie, ale została ona odrzucona, a bieżąca kara jest nieodwracalna. Oznacza to, że będzie mógł wrócić do gry dopiero 19 czerwca 2030 roku. W okresie dyskwalifikacji zawodnikowi nie wolno grać, trenować ani uczestniczyć w jakichkolwiek wydarzeniach organizowanych przez ATP i ITF.

W aktualnym rankingu ATP Broville plasował się na 787. miejscu. Najwyższą pozycję w karierze zajmował w zeszłym roku. Wówczas był 708. W chwili zakończenia wyroku będzie miał 32 lata, co oznacza, że prawdopodobnie właśnie zakończył przygodę z tenisem.