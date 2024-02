Znakomity powrót Magdy Linette! Krok od sensacji. Pomógł sędzia [WIDEO]

Magda Linette (55. WTA) po fatalnej serii czterech porażek z rzędu wróciła na kort. Polka pożegnała się z tegorocznym Australian Open już w pierwszej rundzie, bo w meczu z Caroline Wozniacki (204. WTA) narzekała na uraz i skreczowała. Powrót po kontuzji okazał się wyjątkowo nieudany, bo Linette już w pierwszym meczu przegrała w tajskim Hua Hin z zaledwie 19-letnią Dianą Schneider (73. WTA). Teraz przystąpiła do turnieju WTA 500 w Abu Zabi.

Maraton Linette w pierwszym secie. Pomógł sędzia

Jej rywalką była 18-letnia Filipinka Alexandra Eala (187. WTA). Wydawało się, że młodziutka, nisko notowana przeciwniczka nie będzie stanowić dla poznanianki wielkiego wyzwania. Tymczasem pierwszy set pokazał zupełnie co innego. Gra była bardzo wyrównana i niemal każdy gem wiązał się z serią długich, wyczerpujących wymian. W piątym Eala stanęła nawet przed szansą na przełamanie. Linette obroniła się i chwilę później sama miała aż trzy breakpointy, ale również nie wykorzystała okazji. Panie do końca partii utrzymywały przewagę własnego serwisu i skończyło się tie-breakiem.

W nim Linette rozpoczęła wręcz fenomenalnie. Prowadziła 4:0 i wydawało się, że bez problemu wygra. Wtedy Filipinka ruszyła do odrabiania strat i po chwili było 4:4. Polka popełniła kilka błędów, ale nie dała się ponieść nerwom. W trzech kolejnych akcjach, w tym dwóch po serwisie rywalki zdobywała punkty. O wygranej 7:4 przesądził jednak pomyślny challenge na życzenie sędziego, który wykazał, że Linette trafiła idealnie w linię.

Koncert Linette w Abu Zabi. Kapitalna druga partia

Pierwszy set trwał aż godzinę i 14 minut. Drugiego Polka rozpoczęła od przełamania, co dawało nadzieję, że tym razem uda jej się uniknąć tak wielkich kłopotów. Po chwili jednak sama straciła punkt przy własnym serwisie i było 1:1. Na szczęście to nie wyprowadziło jej z równowagi. Linette po długich, wyczerpujących gemach toczonych na przewagi dokładała kolejne punkty. Do końca meczu nie dała się pokonać i wygrała 7:6 (4), 6:1. Mecz zakończył się w niecałe dwie godziny. W kolejnej rundzie Linette zagra z Beatriz Haddad Maią (13. WTA).