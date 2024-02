Sensacja w 1. rundzie WTA w Abu Zabi. Pogromczyni Świątek wyrzucona

Linda Noskova (31. WTA) sprawiła niemałą niespodziankę podczas Australian Open. W trzeciej rundzie wyeliminowała Igę Świątek (1. WTA). Czeszka finalnie dotarła do ćwierćfinału, gdzie przegrała 3:6, 4:6 z Dajaną Jastremską (29. WTA). Niedługo po zakończeniu zmagań w Australii wzięła udział w kwalifikacjach do turnieju WTA w Abu Zabi. Zawodniczka bez problemu przez nie przebrnęła. Pokonała kolejno Wierę Zwonariową (270. WTA) i Caroline Bucsę (74. WTA). Tym samym awansowała do głównej drabinki.

Lina Noskova odpada z turnieju w Abu Zabi

W pierwszej rundzie jej rywalką była Sara Sorribes Tormo (54. WTA). Noskova udanie rozpoczęła to spotkanie i bardzo szybko przełamała rywalkę. Hiszpanka odpowiedziała jednak tym samym, a niedługo później ponownie wygrała podanie Czeszki. Pogromczyni Świątek finalnie nie zdołała wrócić już do gry i przegrała pierwszego seta 3:6.

Druga partia wyglądała już inaczej. Na początku gra była wyrównana, ale Noskova wkrótce przełamała Hiszpankę i prowadziła 4:1. Niedługo później była bliska powtórzenia tego wyczynu, ale rywalka obroniła dwa break pointy. Mimo to nie była w stanie odwrócić losów rywalizacji. Czeszka pewnie prezentowała się w dalszej części i bez problemów wygrała 6:3. W związku z tym do rozstrzygnięcia potrzebny był trzeci set.

Na początku obie tenisistki prezentowały wyrównany poziom. W czwartym gemie do głosu doszła Sorribes Tormo. Hiszpanka bardzo dobrze poradziła sobie z serwami rywalki i ją przełamała. Noskova z czasem spisywała się coraz gorzej. Hiszpanka wykorzystywała jej błędy i nie pozwoliła już się dogonić. Finalnie wygrała 6:3, a całe spotkanie 6:3, 3:6, 6:3.

Sara Sorribes Tormo - Linda Noskova 6:3, 3:6, 6:3

Tym samym Noskova szybko pożegnała się z turniejem. Hiszpanka z kolei awansowała do drugiej rundy, gdzie zmierzy się z Barborą Krejcikovą (12. WTA).