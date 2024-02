Niedawno Naomi Osaka (757. WTA) wróciła do gry po 16 miesiącach przerwy. Powodem jej nieobecności była ciąża. Na początku roku pokonała Tamarę Korpatsch (77. WTA) na turnieju w Brisbane. W kolejnym meczu przegrała z Karoliną Pliskovą (78. WTA). Prawdziwym testem miał być wielkoszlemowy Australian Open. Japonka wygrywała ten turniej dwukrotnie.

Naomi Osaka wróciła do gry. I już odgraża się Świątek

Szybko jednak zakończyła udział w zmaganiach w Australii. Odpadła już w pierwszej rundzie po porażce z Caroline Garcią (21. WTA). Mimo niezbyt udanego powrotu tenisistka jest bardzo pewna siebie. W rozmowie z The National została zapytana, czy widzi siebie wśród takich zawodniczek jak Iga Świątek (1. WTA), Aryna Sabalenka (2. WTA) i Coco Gauff (3. WTA), czyli w czołówce rankingu.

- To naprawdę odważne, co mówię, ale wiem, do czego jestem zdolna i wiem, że ludzie prawdopodobnie będą mnie potępiać za to, co powiem. Ale nie sądzę, że przesadą będzie dla mnie powiedzenie, że widzę tam siebie. Mam nadzieję, że uda mi się tam dotrzeć w tym roku. Ale jeśli nie, nie będzie mi to przeszkadzać. Jestem cierpliwa, zawsze byłam cierpliwym człowiekiem, więc w końcu mi się to uda - odpowiedziała była liderka rankingu WTA i czterokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych.

Obecnie Osaka przygotowuje się do startu w turnieju WTA w Abu Zabi. W pierwszej rundzie czekać będzie ją starcie z Danielle Collins (71. WTA). W przypadku zwycięstwa zmierzy się z Jeleną Rybakiną (5. WTA) - Wiedziałam, że gdy wrócę, to nie będę w formie z 2021 roku. Wiem, że lepiej grać kiepskie mecze, aby osiągnąć taką formę, jaką chcę. Mam więc nadzieję, że uda mi się poprawić pozycję w rankingu i nie będę musiał grać z tymi naprawdę świetnymi tenisistkami w pierwszych rundach - dodała.

Turniej w Abu Zabi odbędzie się w dniach 5-11 lutego. Iga Świątek również niedługo rozpocznie zmagania na Bliskim Wschodzie. Najpierw weźmie udział w zawodach w Dosze (11-17 lutego), a następnie w Dubaju (18-24 lutego).