Zmiany w rankingu WTA. "Koszmar" Igi Świątek coraz bliżej szczytu

Iga Świątek zbliża się do kolejnej magicznej bariery. Właśnie po raz 89. w karierze rozpoczęła tydzień jako liderka rankingu WTA. Ostatni tydzień upłynął jej wyjątkowo spokojnie. Jej prowadzenie nie miało prawa być zagrożone, a przewaga nad drugą Aryną Sabalenką pozostała taka sama, jak przed tygodniem.

Świątek wciąż na prowadzeniu. Oto najnowszy ranking WTA

Od zakończenia Australian Open zarówno Świątek, jak i jej najgroźniejsze rywalki nie grały, stąd na czołowych miejscach nie doszło do żadnych przetasowań. Polka ma 9770 punktów i o 865 wyprzedza drugą Arynę Sabalenkę. Trzecia ze stratą 2570 punktów do liderki jest Amerykanka Coco Gauff, a tuż za nią jej rodaczka Jessica Pegula (5705 pkt).

Roszady ominęły całą pierwszą dziesiątkę, co nie znaczy, że tenisistki, które w niej są, mogą spać spokojnie. Wszystko przez Jelenę Ostapenko. Łotyszka triumfowała w niedzielę w turnieju w austriackim Linzu. W finale pokonała Jekaterinę Aleksandrową. Tym samym jej dorobek z 3028 punktów urósł do 3473 i 26-latka wyprzedziła Barborę Krejcikovą, przesuwając się z 12. na 11. pozycję. Do 10. Karoliny Muchovej traci zaledwie 47 punktów. Awans o dwa miejsca zaliczyła też Aleksandrowa i jest 19. (wyprzedziła Caroline Garcię i Jelinę Switolinę).

Ostapenko idzie w górę. Świątek ma się kogo obawiać

Dobra dyspozycja Ostapenko może także budzić pewien niepokój Igi Świątek. Polka w zawodowej karierze nie pokonała jej jeszcze ani razu. W czterech dotychczasowych bezpośrednich starciach górą zawsze była Ostapenko. Ostatnio wygrała w 1/8 finału US Open i przyczyniła się do tego, że Świątek straciła wówczas prowadzenie w rankingu na rzecz Aryny Sabalenki. Teraz Łotyszka chce iść za ciosem i już we wtorek rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 500 Abu Zabi.

Niewielkie zmiany dotknęły inne nasze tenisistki. O jedną pozycję spadła Magdalena Fręch, która jest obecnie 52. w rankingu z dorobkiem 1185 punktów. Z kolei Magda Linette awansowała o jedno miejsce i jest 55. Ma 1126 punktów. W czołowej dwusetce zmieściła się jeszcze Katarzyna Kawa (198. miejsce, spadek o dwa miejsca).

Ranking WTA [stan z 5 lutego 2024 r.]: