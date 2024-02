Przyjaciółka Świątek rozpętała burzę. Wystarczyło kilka słów

Lindsey Vonn to postać, której kibicom sportu nie trzeba bliżej przedstawiać. Jedna z najbardziej utytułowanych narciarek alpejskich w historii, mistrzyni olimpijska z Vancouver i czterokrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli w 2019 r. zakończyła sportową karierę. Od tego czasu dała się poznać jako zagorzała fanka tenisa. W 2022 r. podczas US Open udało jej się spotkać z naszą Igą Świątek. Panie od razu się zaprzyjaźniły i niecały rok później jeszcze raz wpadły na siebie przy okazji Wimbledonu. Tym razem Vonn zaimponowała inna młoda gwiazda.

Lindsey Vonn zachwycona Sinnerem. "Przypomina mi Rogera". Takiej reakcji się nie spodziewała

Chodzi o Jannika Sinnera (4. ATP). 22-letni Włoch niespodziewanie triumfował w tegorocznym Australian Open. W finale po pięciosetowej batalii pokonał Rosjanina Daniiła Miedwiediewa (3. ATP), a wcześniej w półfinale odprawił samego Novaka Djokovicia (1. ATP). Okazuje się, że Vonn znała go osobiście już wcześniej, bo w 2022 r. razem jeździli na nartach. - To po prostu świetny, bardzo inteligentny sportowiec i nie jestem zaskoczona, że wygrał Australian Open - powiedziała amerykańska gwiazda w rozmowie z Eurosportem.

Vonn porównała też młodego tenisistę z wielkim Rogerem Federerem. - Szczerze mówiąc, naprawdę przypomina mi Rogera. Jeśli jest pod presją i musi serwować, ma piłkę meczową, to perspektywa jest taka, że jeśli nie trafi, nie zdobędzie punktu, to dla niego nic się nie stanie - chwaliła jego odporność psychiczną.

Burza po słowach Vonn. "Dlaczego on musi być Federerem?"

Wydawać by się mogło, że zestawienie kogoś z legendarnym Szwajcarem, 20-krotnym zwycięzcą turniejów wielkoszlemowych, dla każdego byłoby nie lada wyróżnieniem. Tymczasem fanom zupełnie się to nie spodobało. Na portalu X rozpętała się burza. "Dlaczego on musi być Federerem? Dlaczego nie może być Sinnerem? Dlaczego nie można pozwolić ludziom na osiągnięcie doskonałości i zachowanie ich unikalnej tożsamości? O co chodzi z tymi wszystkimi porównaniami? Pozwól mu wytyczyć własną ścieżkę!" - grzmiała jedna z użytkowniczek.

Inni zarzucali znakomitej alpejce, że po prostu się nie zna. "O mój Boże! Jego styl tenisowy jest zupełnie inny niż Rogera! I nie mówię tego, by umniejszać tym dwóm wielkim mistrzom! Ciekawi mnie, jaką wiedzę tenisową Lindsey musi posiadać! Ona jest po prostu zwykłą fanką Federera!" - napisał kolejny z internautów. "No cóż, w niczym nie przypomina Federera, jego gra bardziej przypomina Djokovica" - zgodził się następny.