Djoković trenerem w Milanie?! To nie żart. Włosi ujawnili

Novak Djoković nie najlepiej rozpoczął 2024 rok. Najpierw sensacyjnie przegrał w United Cup z Alexem De Minaurem (11. ATP) 4:6, 4:6, a ostatnio niespodziewanie poległ w półfinale Australian Open z Jannikiem Sinnerem (4. ATP) 1:6, 2:6, 7:6 (6), 3:6. Tym samym nie udało mu się obronić tytułu z ubiegłego roku i po raz 11. w karierze triumfować w turnieju. - Byłem zszokowany moim poziomem gry. W złym tego słowa znaczeniu. W pierwszych dwóch setach niewiele rzeczy robiłem dobrze. Myślę, że to jeden z najgorszych meczów, jakie rozegrałem w turniejach Wielkiego Szlema - powiedział tuż po meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Molak, czyli aktor, tancerz, freakfighter

Włosi przekazali kuriozalne wieści. Novak Djoković mógł zostać trenerem AC Milanu

Djoković rywalizuje zawodowo od 2003 roku. Przez ostatnie 13 lat wspólnie z Rogerem Federerem oraz Rafaelem Nadalem niemalże zdominowali scenę męskiego tenisa, ale obecnie aktywny na korcie pozostaje tylko Serb. Jak się okazuje, jakiś czas temu mógł dokonać sensacyjnego wyboru.

Włoski dziennik "La Repubblica" poinformował w niedzielę, że kilka miesięcy temu właściciel AC Milanu Gerry Cardinale rozważał zatrudnienie lidera rankingu ATP na stanowisku trenera mentalnego zespołu. Miał zostać jednym ze współpracowników, kiedy piłkarze Stefano Pioliego "borykali się z problemami" i wspierać ich przemówieniami motywacyjnymi. Dziennik powołuje się na źródła z "otoczenia finansowego" klubu.

Djoković nigdy nie ukrywał, że darzy ogromną sympatią włoski klub i kiedy tylko ma możliwość, pojawia się na jego meczach. Dodatkowo zawsze pozytywnie wypowiadał się nt. legendy AC Milanu Zlatana Ibrahimovicia. "Zawsze wspieram tę drużynę, moje serce jest czerwono-czarne. Ibrahimović? To wielki przyjaciel, szalony wojownik, fenomenalny mistrz. Przy swoim wieku wciąż mknie do przodu pomimo kontuzji i operacji. Narzuca bardzo wysoki standard, to bałkańska mentalność" - powiedział w 2021 roku w rozmowie z Discovery.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy Djoković wróci na kort. Nie ma jednak wątpliwości, że będzie jednym z faworytów pozostałych Wielkich Szlemów oraz IO w Paryżu. - Nie jestem przyzwyczajony do rozpoczynania sezonu od przegrania w półfinale czy finale Australian Open. Mój występ w tym turnieju nie był na poziomie, na jakim zazwyczaj gram i od siebie oczekuję. Jednak to nie oznacza, że to jest początek końca - zakończył Serb.