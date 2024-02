Sabalenka i Badosa pokazały brzuchy i się zaczęło. "Który lepszy?"

Aryna Sabalenka znakomicie rozpoczęła 2024 rok. Bez większych problemów dotarła do finału Australian Open, nie tracąc ani seta. W decydującym starciu także nie miała sobie równych i pokonała 6:3, 6:2 Qinwen Zheng, broniąc tytułu w Melbourne. W ostatnich dniach Białorusinka podjęła dość zaskakującą decyzję i zrezygnowała ze startu w WTA 1000 w Dosze. Jej celem jest odpowiednia regeneracja. Okazuje się, że w realizacji planu wspiera ją Paula Badosa.

Aryna Sabalenka miała ważne pytanie do fanów. Dotyczyło Badosy. "Która ma lepszy?"

Obie zawodniczki są dobrymi przyjaciółkami i darzą się wielką sympatią. W jednym z ostatnich wywiadów druga rakieta świata wyznała nawet, że Hiszpanka pomogła jej w przemianie mentalnej. - Wcześniej byłam taka zamknięta i tak bardzo bałam się otworzyć na ludzi. Naprawdę ciesze się, że mam taką przyjaciółkę jak Paula. To pomogło. Ona jest najlepsza. Naprawdę kocham tę dziewczynę - mówiła.

Obie tenisistki spędzają ze sobą mnóstwo czasu, czym chętnie dzielą się w mediach społecznościowych. Nie inaczej było w niedzielny poranek. Sabalenka wstawiła na InstaStory zdjęcie z Badosą, na którym obie pozują, prężąc mięśnie na jednej z sal treningowych. W związku z tym Białorusinka zadała pytanie internautom. "Która z nas ma lepszy brzuch?" - pisała Sabalenka. "Myślę, że zdecydowanie Paula" - żartowała dalej. Na tym Białorusinka nie zakończyła. Miała jeszcze jedno pytanie do fanów. "Czy jesteśmy podobne?" - dociekała. Utworzyła nawet specjalne okienko, w którym internauci mogą odpowiadać na zadane przez nią pytania.

Aryna Sabalenka, Paula Badosa Screen z https://www.instagram.com/stories/sabalenka_aryna/

Sabalenka i Badosa mają "cichą umowę". Białorusinka zdradziła jej szczegóły

Relacje pomiędzy Sabalenką i Badosą są znakomite. Obie zawodniczki mocno się wspierają. Czasami zdarza im się jednak rywalizować na korcie. Jak dotąd rozegrały cztery bezpośrednie mecze - w dwóch triumfowała Białorusinka, a w pozostałych dwóch Hiszpanka.

- Nie często zdarza się, że znajdujesz swoją bratnią duszę w tourze, ponieważ rywalizujemy ze sobą. Ale zawarłyśmy umowę: na korcie jesteśmy przeciwniczkami, możemy krzyczeć, co chcemy, ale poza kortem znów jesteśmy przyjaciółkami. Niezależnie od tego, która z nas wygra w bezpośrednim starciu, potrzebujemy dnia, by zaakceptować to, co się stało, ale potem znów się wspieramy. Bardzo się cieszę, że ją mam. Jest bardzo miłą dziewczyną i posiadanie jej przy sobie jest dla mnie bardzo ważne - wyjawiła niedawno Sabalenka.

Ostatnie miesiące były udane dla Białorusinki. Szczęścia nie miała z kolei Badosa. Zmagała się z problemami zdrowotnymi, przez które przedwcześnie zakończyła sezon 2023. W styczniu 2024 roku wróciła do rywalizacji, ale znów musiała mierzyć się z bólem. W związku z tym w turnieju w Hua Hin poddała spotkanie. Wydaje się jednak, że tym razem kontuzja nie jest poważna i już niedługo zobaczymy Hiszpankę na korcie.