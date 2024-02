Słowa rywalki Igi Świątek zatrzęsły światem tenisa. Sprawa ma drugie dno

Arabia Saudyjska bardzo odważnie wchodzi do świata tenisa. Coraz głośniej mówi się o potencjalnej organizacji WTA Finals w Rijadzie, co bardzo nie spodobało się Martinie Navratilovej oraz Chris Evert. "Nie pomagałyśmy w budowaniu kobiecego tenisa po to, aby mógł być wykorzystywany przez Arabię Saudyjską" - napisały w liście otwartym 18-krotne mistrzynie wielkoszlemowe, które zwracają uwagę na nierespektowanie przez ten kraj praw kobiet oraz mniejszości seksualnych. Ale nie wszyscy mają taki sam pogląd na tę sprawę.

REKLAMA

Zobacz wideo Polka przeszła w Australian Open samą siebie. "Absolutnie największa niespodzianka"

Byłym tenisistkom odpowiedziała saudyjska księżna Reema bint Bandar al-Saud, członkini Komitetu Olimpijskiego Arabii Saudyjskiej i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Zaapelowała do nich, aby "zapoznały się z faktami" w kwestii praw kobiet w Arabii, poza tym zarzuciła im opieranie się na "przestarzałych stereotypach" i "zachodniocentryczne" poglądy na tamtejszą kulturę. "Mistrzynie odwróciły się na te same kobiety, które wcześniej inspirowały, co jest bardziej niż rozczarowujące" - napisała.

Ons Jabeur broni organizacji WTA Finals w Arabii Saudyjskiej. Ma ku temu dodatkowy powód?

Stanowisko Reemy bint Bandar al-Saud publiczne poparła Ons Jabeur (6. WTA). "Wykluczanie i izolowanie nigdy nie przyniosło żadnych zmian, a jedynie tworzyło podziały. Jako zagorzała ambasadorka sportów kobiecych mogę jedynie pogratulować i wspierać wysiłki Arabii Saudyjskiej, mające na celu rzucenie światła na sport kobiet i tworzenie fantastycznych możliwości dla każdego" - napisała w mediach społecznościowych. Już wcześniej prezentowała podobne stanowisko.

Stanowisko Jabeur można zrozumieć, gdyż podobnie jak Saudyjczycy należy do arabskiego kręgu kulturowego. Jest też jego znakomitą reprezentantką, jako pierwsza Arabka zagrała w wielkoszlemowym finale (dwukrotnie w Wimbledonie i raz w US Open). Ale z Arabią Saudyjską łączy ją trochę więcej.

Na początku roku 29-latka podpisała umowę sponsorską z producentem sprzętu sportowego Kayanee. Właścicielem tej firmy, stawiającej sobie za cel "promowanie jakości życia kobiet", jest saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych (PIF), kontrolowany przez władze Arabii. Tym bardzo zależy na sprowadzeniu turniejów do swojego kraju, przez co można się zastanawiać, czy poprzez umowę z Jabeur nie będą chcieli wpływać na jej zdanie. Zwłaszcza że ma ono bardzo dużą wagę w świecie kobiecego tenisa.

Tenisowa ekspansja Arabii Saudyjskiej. Przekonali samego Rafaela Nadala

Podpisując umowę z Kayanee, Tunezyjka stała się pierwszą w historii zawodniczką ubieraną przez firmę z Arabii Saudyjskiej. Ta próbuje rozszerzyć swoje wpływy w tenisie na różne sposoby. Niedawno ogłoszono, że współpracę z tamtejszą federacją nawiązał legendarny Rafael Nadal. Wcześniej podpisano też umowę na organizację turnieju ATP Next Gen Finals w latach 2023-2027 (w Dżuddzie).