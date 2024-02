Apel gwiazdy polskiej muzyki ws. Igi Świątek. "Bardzo mnie to boli"

Iga Świątek to największa dziś gwiazda polskiego sportu, która ma kibiców w wielu środowiskach, także muzycznym. Dwa lata temu Dawid Podsiadło i Taco Hemingway śpiewali jeden z wersów swojej piosenki w zmienionej formie: "Pić, jeść, grać, jak Iga Świątek". Koncert odbył się chwilę po wygranej tenisistki w Roland Garros.

Bryska o Idze Świątek

Ostatnio głos na temat naszej numer jeden rankingu WTA zabrała Bryska. 23-letnia piosenkarka nie ukrywa podziwu wobec Igi Świątek, nie tylko z uwagi na dokonania na korcie. - Iga wykazuje się niesamowitą dyscypliną, a do tego także wielką inteligencją. Jej wypowiedzi często dają dużo do myślenia. Dla mnie jest na pewno wzorem, osiągnęła niesamowity sukces - powiedziała artystka w rozmowie na kanale Program Tenisowy.

Jednocześnie zaapelowała do wszystkich, którzy śledzą i komentują występy tenisistki. - Bardzo mnie to boli, gdy ludzie potrafią zmienić w znaczącym sposób swoje zdanie wobec Igi po jednym nieudanym meczu. Myślę, że musimy być dla niej bardziej wyrozumiali - dodała Bryska.

Ostatni turniej wielkoszlemowy w Australii nie był udany dla Igi Świątek. Odpadła na poziomie trzeciej rundy. Po takim wyniku pojawiło się wiele krytycznych komentarzy ze strony zarówno ekspertów, jak i kibiców. Najlepszy dowód to wywiad sprzed paru dni jej pierwszego trenera dla Przeglądu Sportowego Onet. - Iga Świątek na pewno mentalnie poszła trochę do przodu, ale w grze nie zrobiła dużego postępu - powiedział Artur Szostaczko.

Koniec imponującej serii

Przegrana w Melbourne sprawiła, że przerwana została seria 18 zwycięstw z rzędu polskiej tenisistki. To druga najlepsza seria w jej karierze po fali wygranych wiosną 2022 roku zakończonej dopiero na Wimbledonie.

Później Świątek mówiła o tym okresie w wywiadzie dla Sport.pl: "Trudno było nie mieć oczekiwań po pół roku, w którym wygrałam sześć turniejów. Te oczekiwania były, w pewnym sensie i w pewnym momencie sformułowałam je sama sobie, ale też świat zewnętrzny je na mnie nakładał. Pojawiały się głosy niepokoju, co się ze mną dzieje, po jednym przegranym meczu. Ja wiedziałam, że po takiej pierwszej połowie sezonu musi przyjść obniżka formy, to naturalny cykl w sporcie, ale to i tak było trudne."

Dziś sytuacja jest o tyle podobna, że po doskonałej końcówce ubiegłego roku Polka zaliczyła występ poniżej swoich możliwości w Australian Open. Także dlatego Bryska zwraca uwagę, by pamiętać, jak wiele Iga Świątek musiała przejść, by osiągnąć sukcesy, jakie może sobie już zapisać w CV.

"Iga to silna kobieta"

- Myślę, że Iga to przede wszystkim bardzo silna kobieta, która musiała bardzo dużo przejść, żeby być w tym miejscu, w którym dziś się znajduje. Widzimy tylko wierzchołek góry lodowej, a przecież musiała być bardzo zdeterminowana w codziennym życiu, by dojść do takich wyników, jakie osiągnęła w tenisie. Ile trenowała, na jakich specjalnych dietach była i nadal pozostaje zapewne. Jest wzorem dla wielu sportowców, ale także i innych osób - powiedziała piosenkarka.

Bryska to jedna z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia w polskiej muzyce popularnej. Jej album "jestem Bryska" (2022) doczekał się statusu złotej płyty w Polsce. Dwa lata temu była nominowana w konkursie Fryderyki w kategorii "Fonograficzny debiut roku". Na portalu YouTube ma ponad 152 tys. subskrypcji, a jej najpopularniejszy utwór "Mam kogoś lepszego" doczekał się ponad 37 mln wyświetleń. Współpracowała m.in. z Dodą.

22-letnia Iga Świątek to aktualna liderka kobiecego rankingu. Na koncie ma cztery tytuły wielkoszlemowe, a łącznie 17 wygranych turniejów na najwyższym poziomie tenisa. Jej najbliższe starty będą miały miejsce na Bliskim Wschodzie: w Dausze od 11 lutego i tydzień później w Dubaju.