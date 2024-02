Poruszenie wokół Sabalenki. "Łukaszenka próbował się wmieszać"

Za Aryną Sabalenką niezwykle udany początek nowego sezonu. Białorusinka wygrała finał Australian Open z Chinką Qinwen Zheng i tym samym obroniła tytuł zdobyty przed rokiem. Jest drugą tenisistką w erze Open, która rok po roku wygrała turniej w Melbourne. Poprzednio dokonała tego... jej rodaczka - Wiktoria Azarenka.

Ekspert o triumfie Sabalenki. "Łukaszenka próbował się wmieszać"

Po triumfie Sabalenka otrzymała gratulacje między innymi od Aleksandra Łukaszenki. "Gratuluję pewnej obrony tytułu Australian Open. Zwycięstwo w turnieju Wielkiego Szlema to ogromne osobiste osiągnięcie, powód do dumy narodowej, wspaniała motywacja i przykład dla tysięcy dzieci na Białorusi i na całym świecie. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten triumf. Życzę zdrowia i nowych sukcesów" - to jego wypowiedź cytowana przez służbę prasową.

Tenisistka przez wiele miesięcy wstrzymywała się od głosu i nie komentowała działań Łukaszenki. Miała ku temu swoje powody. Matka i siostra Sabalenki wciąż mieszkają bowiem w Mińsku. W końcu, podczas jednej z konferencji prasowych podczas Roland Garros, odważniej wypowiedziała się na temat wojny w Ukrainie. - Nie popieram wojny, więc w tym momencie nie popieram Łukaszenki - powiedziała.

Podczas australijskiego turnieju dziennikarze nie pytali już Sabalenki o jej zdanie na temat wojny. Kwestię tenisistki poruszył za to białoruski ekonomista Siergiej Czały. Mężczyzna w wywiadzie dla Aleksandra Iwulina na YouTube'owym kanale "ChestnOK-LIVE". Został zapytany przez prowadzącego, czy cieszy się z sukcesu tenisistki. - Tak. Ale zakończenie było mało interesujące. Bardziej podobał mi się półfinał - w zasadzie była to powtórka finału US Open. To ważny mecz dla Aryny. W Stanach Zjednoczonych przegrała czysto psychologicznie - powiedział.

W pewnym momencie w wypowiedzi pojawił się wątek Aleksandra Łukaszenki. - Myślę, że nie bez znaczenia jest również jej silna forma, ponieważ powiedziała: "Zostawcie mnie w spokoju, gram w tenisa. Australia to mój dom, odwalcie się". I odnalazła spokój. Tenis to sport indywidualny. Dokładnie taki, w którym ani państwo, ani Łukaszenka nie mogli lub nie byli w stanie pomóc. Łukaszenka próbował wmieszać się w to. Ale co miała powiedzieć? "Aleksandrze Grigoriewiczu, idź do diabła"? To też nie działa w ten sposób - dodał Chały.

W rankingu WTA Aryna Sabalenka zajmuje drugie miejsce. Do liderującej Igi Świątek traci 865 punktów.