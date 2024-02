Hubert Hurkacz (8. ATP) znajduje się ostatnio w kapitalnej formie. Najpierw w październiku zwyciężył turniej w Szanghaju, następnie bardzo dobrze spisał się również w Bazylei, gdzie przegrał dopiero w finale z Felixem Augerem-Aliassimem (30. ATP) 6:7 (3), 6:7 (5), a pod koniec stycznia doszedł do ćwierćfinału AO, w którym poległ z późniejszym finalistą Daniiłem Miedwiediewem (3. ATP) 6:7 (4), 6:2, 3:6, 7:5, 4:6. Po tygodniowej przerwie powrócił już na kort i udowodnił swoje umiejętności.

Świetne informacje dla Huberta Hurkacza. Teraz pora na Igę Świątek

Nie tak dawno zakończyło się spotkanie pomiędzy Hurkaczem a reprezentantem Uzbekistanu Sergeyem Fominem (665. ATP), które nasz zawodnik wygrał 6:2, 6:1. Tym samym ósma rakieta świata zapewniła Polsce prowadzenie w rywalizacji z Uzbekistanem w ramach Pucharu Davisa.

Gdyby tego było mało, to wydarzyło się to, o czym informowaliśmy we wtorek. Hurkacz reprezentował w tym starciu Polskę, w związku z czym spełnił niezbędny warunek (dwukrotnego występu w kadrze narodowej w rozgrywkach międzynarodowych) gwarantujący mu kwalifikację na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Po raz pierwszy 26-latek zagrał dla Polski na początku stycznia w United Cup.

Nie ma wątpliwości, że podczas IO musi wystąpić również liderka rankingu WTA Iga Świątek. Polscy fani liczą na jej sukces i przywiezienie medalu z tej imprezy. Co musi zatem zrobić, aby zakwalifikować się na IO? Podobnie jak Hurkacz, będzie musiała reprezentować Polskę w drugim turnieju - Billie Jean King, który jest żeńskim odpowiednikiem Pucharu Davisa. Nasze zawodniczki zagrają w rundzie eliminacyjnej ze Szwajcarkami w dniach 13-14 kwietnia.

Hubert Hurkacz rozegra kolejne starcie w Pucharze Davisa już w sobotę 3 lutego, kiedy zmierzy się o godzinie 10:30 z Chumojunem Sułtanowem (330. ATP). Nieco wcześniej o godz. 9:00 czeka go starcie deblowe, w którym wspólnie z Janem Zielińskim zagrają z duetem Siergiej Fomin/Maksim Szin. Sobotnią rywalizację zakończy mecz Maksa Kaśnikowskiego z Siergiejem Fominem. Obsada może jednak ulec zmianie.