Sceny w meczu Polaków w Pucharze Davisa. Zamieszanie totalne. Fyrstenberg nie wytrzymał

Reprezentacja Polski kapitalnie rozpoczęła rywalizację z Uzbekistanem w Pucharze Davisa. Hubert Hurkacz gładko pokonał 6:2, 6:1 Siergieja Fomina, drugi set trwał zaledwie 26 minut. W spotkaniu z Chumojunem Sułtanowem Maks Kaśnikowski walczył zatem o to, aby jeszcze poprawić sytuację Polaków.

Zobacz wideo Hurkacz trafił najlepiej, jak mógł. "To jest na plus dla Huberta"

Maks Kaśnikowski powtórzył wyczyn Huberta Hurkacza. Druga wygrana Polski w Pucharze Davisa

Polak bardzo dobrze rozpoczął pierwszy set. Dzięki szybkiemu przełamaniu prowadził już 3:1, a potem mógł jeszcze powiększyć przewagę. Zmarnowany break point szybko się zemścił, gdyż po chwili stracił serwis. Jednak potem popisał się kapitalną serią trzech wygranych gemów, dzięki czemu zwyciężył 6:3.

Równie dobrze szło Kaśnikowskiemu na początku drugiej partii, w której szybko objął prowadzenie 2:0. Kolejny gem był zdecydowanie najdłuższym w całym spotkaniu. Polak aż czterokrotnie musiał bronić break pointu, aż w końcu dwoma kolejnymi asami serwisowymi pozbawił przeciwnika szans na kolejne przełamanie i wygrał szósty gem z rzędu.

Sceny w meczu Maksa Kaśnikowskiego. Interweniował Mariusz Fyrstenberg

Niedługo później Polak znów musiał bronić się przed stratą serwisu. Przy stanie 30:40 zagrał autowy serwis, na który Sułtanow odpowiedział efektownym, ale autowym returnem. Sędziowie nie zauważyli od razu, że Polak zaserwował w aut i wywołali aut Uzbeka. To wywołało spore zamieszanie. Z głównym arbitrem zaczęli dyskutować kapitanowie drużyn, w tym Mariusz Fyrstenberg. Ostatecznie, ku zdumieniu wszystkich, podtrzymano błędną decyzję na korzyść naszego tenisisty. To pozwoliło Kaśnikowskiemu wrócić na właściwe tory. Do końca gema nie bronił już break pointa, dzięki czemu objął prowadzenie 4:1.

Potem 20-letni Polak przełamał Uzbeka i był o krok od zwycięstwa w całym meczu. Pierwszej piłki meczowej nie wykorzystał, ale przy drugiej był już bezbłędny. Dzięki temu zakończył set wynikiem 6:1, a także rozstrzygnął spotkanie na swoją korzyść.

Maks Kaśnikowski - Chumojun Sułtanow 6:3, 6:1

Ten mecz zakończył piątkową część zmagań pomiędzy Polską a Uzbekistanem. Będą one kontynuowane w sobotę, na początek Hurkacz i Zieliński zagrają w deblu z Fominem oraz Maksimem Szinem. Potem planowane są mecze pomiędzy Hurkaczem a Sułtanowem i Kaśniowskim a Fominem. Ale gdyby Polacy po deblu prowadzili 3:0, to szansę mogą dostać inni singliści.