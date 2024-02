Aryna Sabalenka (2. WTA) obroniła tytuł Australian Open 2024. W wielkim finale pokonała Chinkę Qinwen Zheng (7. WTA). Białorusinka nie dała większych szans rywalce, która i tak ostatecznie nie spisała się źle. W dodatku, nie straciła przez cały turniej ani jednego seta, a przecież tylko nieliczni są w stanie tego dokonać.

Z kolei Iga Świątek będzie chciała jak najszybciej zapomnieć o tegorocznym występie na Australian Open. Polka pożegnała się z turniejem już w trzeciej rundzie, kiedy to przegrała 1:2 (6:3, 3:6, 4:6) z Czeszką Lindą Noskovą (30. WTA). Odpadnięcie raszynianki na tak wczesnym etapie oraz triumf Sabalenki sprawiły, że Białorusinka odrobiła część straty Polki. Obie panie dzieli w tym momencie 865 punktów.

Pięć powodów, przez które Sabalenka wyprzedzi Świątek

W piątek 2 stycznia portal tennis-infinity.com podał pięć argumentów, przez które Sabalenka wyprzedzi Świątek. Pierwszym z nich jest silne uderzenie Białorusinki. Nie od dziś wiadomo, że jest to bardzo duży atut tenisistki z Mińska. - Niewiele tenisistek w WTA jest w stanie dorównać Sabalence pod względem siły uderzenia. Uderzające jest to, że Białorusinka w przeszłości popełniała mnóstwo błędów przez ryzykowny styl gry, ale z czasem nauczyła się grać mądrzej - czytamy w tekście.

Drugim argumentem przemawiającym na korzyść 25-latki jest poprawa serwisu. W przeszłości Białorusinka popełniała mnóstwo podwójnych błędów. W 2022 roku popełniła ich 428 podczas 601 gemów serwisowych. - W 2022 roku kłopoty serwisowe Sabalenki były tematem gorącej dyskusji. Teraz zbiera owoce swojej współpracy z biomechanikiem. (...). Serwis będzie kluczowym aspektem, który może pozwolić jej zepchnąć Świątek z tronu - napisano.

Kolejnym jest dążenie do bycia najlepszą. - Tenisiści nie stają się numerem 1 bez ciężkiej pracy. Sabalenka swego czasu ujawniła, że zostanie liderką WTA to spełnienie marzeń jej ojca. Tego sukcesu miała okazję już posmakować na krótki czas, po US Open w 2023 roku. Przegrała ze Świątek w WTA Finals, ale zrobi wszystko, by tam wrócić - argumentują dziennikarze.

Następnym powodem jest czynnik strachu. - Od czasu ostatniego szczytu formy Sereny Williams żadna tenisistka w WTA nie wniosła na kort "czynniku strachu". Sabalenka wydaje się mieć wszelkie argumenty - czytamy. Na sam koniec podkreślono, że ważna będzie jej postawa w turniejach wielkoszlemowych. - Od US Open w 2022 roku docierała co najmniej do półfinału każdego kolejnego turnieju, zdobywając dwa tytuły. (...) Jeśli ta seria zostanie przedłużona w tym roku, Sabalenka ma duże szanse na objęcie pozycji liderki - zakończyli dziennikarze portalu tennis-infinity.com.