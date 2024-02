Szokujące sceny na korcie. Tenisista nie wytrzymał. "Kim ty jesteś?"

Po ostatecznych rozstrzygnięciach Australian Open w tym tygodniu rozgrywane są mniejsze wydarzenia kalendarza WTA i ATP Tour. Mężczyźni o rankingowe punkty walczą w hali w Montpellier w turnieju rangi ATP 250. W drugiej rundzie spotkało się dwóch reprezentantów gospodarzy - Benoit Paire (112. ATP) i Harold Mayot (144. ATP).

Groźby na korcie ze strony kibica. Tenisista nie wytrzymał. "Kim ty jesteś?"

Wyżej notowany i szerzej znany 34-letni Paire, który dwa dni wcześniej ograł Andy'ego Murray'a, źle rozpoczął spotkanie. Szybko został przełamany, a w dodatku wdał się w kłótnie z jednym z kibiców na trybunach. Tenisista w pewnym momencie odwrócił się i bezpośrednio zwrócił się do niego.

- Co się z tobą dzieje? Co "po meczu"? Jak myślisz, kim ty jesteś, by tak do mnie mówić? - wypalił Paire.

Francuz odezwal się także do sędziego, zwracając uwagę, że ktoś na trybunach mu groził. Jak podawała telewizja RTL France, mężczyzna z publiczności miał powiedzieć: "Poczekam na ciebie po meczu". Okazało się, że był to gracz zakładów bukmacherskich, który był sfrustrowany grą Paire'a.

Tę wersję wydarzeń na konferencji prasowej potwierdził tenisista.

- Powiedział mi: "Będę na ciebie czekał po meczu". Kiedy ktoś mi mówi, coś takiego... Zdałem sobie sprawę, że on obstawiał, a tacy ludzie nie mają nic do powiedzenia. To część gry i nie dlatego przegrałem mecz. To kłopotliwe, ale jesteśmy zawodowymi graczami i wiemy, że ludzie obstawiają. Kiedy ludzie atakują nas w mediach społecznościowych, staramy się to ignorować. Ale kiedy ktoś jest na trybunach i nam grozi, jest to dla mnie okropne - powiedział Paire, który przegrał 1:6, 6:4.

Francuz w swojej karierze był już na 18. miejscu w rankingu ATP, ale od kilku lat znajduje się poza czołową setką.

- To trudne… Byłem 18. na świecie, grałem w dużych turniejach. I skończyło się na tym, że przez rok gram tylko w challengerach. I przeciwko chłopakom, którzy grają naprawdę dobrze. Ciągle słyszę te krytyczne uwagi, że tylko piję alkohol i że nie ma sensu, bym grał w tenisa... Na co dzień jest to trudne - przyznawał francuski tenisista.