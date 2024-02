Ogromne nieszczęście. Wielka rywalka Świątek odarta ze złudzeń. Słowa są zbędne

Paula Badosa (83. WTA) jeszcze w 2022 roku była numerem dwa światowego rankingu WTA i ustępowała tylko Idze Świątek (1. WTA). Hiszpanka rok wcześniej wyrzuciła Polkę z II rundy igrzysk olimpijskich, grała w ćwierćfinale French Open i wygrywała m.in. Indian Wells. Obecnie jej kariera znajduje się jednak na zakręcie, a powodem są nieustające kontuzje.

Kolejny problem Pauli Badosy. Ten wpis nie pozostawia złudzeń

Badosa w 2023 roku zmagała się z wieloma urazami, ale najpoważniejszy zmusił ją do zakończenia sezonu już w sierpniu. Hiszpanka na kortach nie pojawiła się aż do początku tegorocznych zmagań, ale wydawało się, że z jej zdrowiem wszystko w porządku.

Forma 26-latki była daleka od ideału, co potwierdza fakt, że w Adelajdzie odpadła już w pierwszej rundzie po porażce z Bernardą Perą (85. WTA), a w Australian Open dotarła do trzeciej rundy i tam sensacyjnie poległa z Amandą Anisimową (214. WTA). Zdawać się mogło, że dojście do dobrej dyspozycji będzie kwestią kilku tygodni.

Już wiadomo, że tak się nie stanie, bo Badosę znów wyklucza kontuzja pleców. Hiszpanka wzięła udział w turnieju w tajskim Hua Hin, z którym pożegnała się już w drugiej rundzie. W trakcie drugiego seta skreczowała mecz z Dianą Sznajder (109. WTA) i w bólu opuściła kort.

Do tej pory nie było wiadomo, czy kontuzja dawnej wiceliderki WTA jest poważna, ale w mediach społecznościowych zawodniczka umieściła wymowny wpis. Chodzi o emotikonę zabandażowanego serca, która prawdopodobnie oznacza właśnie przerwę przez kontuzję. Fani w komentarzach życzą Hiszpance szybkiego powrotu do zdrowia.

"Bardzo mi przykro, że przez to przechodzisz. Kontuzje są dokuczliwe nawet w najlepszych momentach. Nie potrafię sobie wyobrazić bólu i udręki, jakie powodują u zawodowych sportowców. Mam nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia, czego Ci życzę" - napisała jedna z kibicek, na co Badosa odpisała emotikonami smutnej twarzy i złożonych do modlitwy rąk.

Nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa Pauli Badosy od gry, ale ostatnie miesiące są niezwykle trudne dla przyjaciółki Aryny Sabalenki. Poza kortem Hiszpanka zdaje się być jednak szczęśliwa, bo odnalazła wielką miłość, którą jest tenisista Stefanos Tsitsipas.