- Ogólnie nie grałam tutaj intuicyjnie, nie grało mi się tutaj łatwo w tym roku. Wiem w pewnym sensie, dlaczego i pracujemy nad tymi rzeczami. Dobrze przepracowałam okres przygotowawczy. Na każdym treningu poprawiałam te rzeczy, które tutaj nie do końca zadziałały. Myślałam, że ta praca wystarczy, ale może to jeszcze nie był jeszcze ten rok, by to zaskoczyło - mówiła Iga Świątek tuż po zakończeniu starcia z Noskovą. Następnie 22-latka wróciła do Polski, gdzie mogła się nieco odprężyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Świątek zapozowała z pucharem. "Dobra zabawa za kierownicą, Iga?"

W środę 31 stycznia na profilu Instagram pierwszej rakiety świata pojawiło się zdjęcia z... toru kartingowego Racing Center w Warszawie. Iga Świątek wraz z członkami sztabu: Tomaszem Wiktorowskim, fizjoterapeutą Maciejem Ryszczukiem, psycholog Darią Abramowicz oraz sparingpartnerem Tomaszem Moczekiem mogła odpocząć od tenisowego kortu i rywalizować na zupełnie innej płaszczyźnie.

Na pierwszej fotografii widzimy uczestników wyścigu zasiadających w gokartach, natomiast na drugim zdjęciu cały team Igi Świątek dumnie prezentuje zdobyte puchary. O ciekawej rozrywce polskiej tenisistki napisał m.in. portal sportskeeda.com. "Iga zapozowała z zespołem na podium ze kilkoma trofeami i upamiętniła to wydarzenie w mediach społecznościowych" - piszą tamtejsi dziennikarze.

Inne zdjęcia pojawiły się również na InstaStories zwyciężczyni WTA Finals. Jedno z nich udostępnił popularny na portalu X (dawniej Twitter) profil The Tennis Letter. "Iga Świątek w wolnym czasie jeździ na gokartach" - napisano, dodając emotikony serca.

"Dobra zabawa za kierownicą, Iga?" - zapytał życzliwe tenisowy profil GDL Open AKRON. "Iga Świątek wykorzystała dni wolne, aby spróbować swoich sił w wyścigach gokartowych. Czy poradzi sobie również za kierownicą?" - pytają dziennikarze EsportudoW.

NIe zabrakło też komentarzy fanów, którzy pod wpisem na Instagramie pisali: "Ona po prostu zgarnia te trofea. Uwielbiam to", "Jazda Iga", "Wypoczynek wywołuje wiele korzyści dla zdrowia sportowca. Musisz być w formie na Dosze", "Iga Verstappen".

Na zdjęcia Polki zasiadającej w gokarcie zareagowało również mnóstwo kibiców. Jedna z fanek przyznała, że w tych okolicznościach słynny już okrzyk "Jazda!" Igi Świątek nabiera zupełnie innego znaczenia.