Nowa para w świecie tenisa. Już się z tym nie kryją. Co za wyznanie!

- Mam siłę rozmawiać, ale nie mam siły chodzić - mówił na antenie Eurosportu Andriej Rublow po pokonaniu Alexa De Minaura w czwartej rundzie Australian Open. Australijskiego tenisistę z trybun dopingowała jego partnerka Katie Boulter, która kilka dni wcześniej również grała w AO. Brytyjka już w drugiej rundzie przegrała z późniejszą finalistką Qinwen Zheng 3:6, 3:6, przez co musiała pożegnać się z turniejem.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Alex de Minaur ma oparcie w swojej partnerce. "Bardzo źle znosiłem porażki"

W ostatnim wywiadzie dla amerykańskiego magazynu "Esquire" Alex de Minaur zdradził, że dzięki partnerce szybciej potrafi pogodzić się z porażkami. - Uczy mnie cieszyć się życiem, cieszyć się dążeniem do celu. Nie pozwala, żeby wyniki decydowały o moim życiu. Czasami byłem dla siebie zbyt surowy i bardzo, bardzo źle znosiłem porażki. Ale sam fakt bycia z nią sprawił, że o wiele szybciej się z tego otrząsnąłem i nauczyłem się cieszyć i dostrzegać dobre strony życia poza kortem - przyznał australijski zawodnik, który obecnie plasuje się na 11. miejscu w rankingu WTA.

Co ciekawe, jeszcze przed rozpoczęciem Australian Open dziennikarze pytali de Minaura, czy w przypadku zwycięstwa turnieju będzie chciał oświadczyć się Boutler. - Jezu. Stawiasz mnie w niezręcznej sytuacji. Tak, nie jest to jeszcze przesądzone i nie wykluczam takiej możliwości. Powiedzmy, że nie byłby to zły sposób świętowania - odpowiedział zmieszany 24-latek.

Następnie media zaczęły się zastanawiać, czy do zaręczyn nie doszło już w trakcie turnieju. Podczas wspomnianego starcia Alexa de Minaura z Rublowem dziennikarze dostrzegli na palcu Katie Boulter pierścionek. Nie wiadomo jednak, czy jest on zaręczynowy. Mimo to biżuteria przykuła uwagę kibiców.

Alex De Minaur i Katie Boulter tworzą związek od ponad roku. W mediach społecznościowych oboje chwalą się wspólnymi chwilami.

Na początku 2024 roku Australijczyk i Brytyjka stanęli na korcie naprzeciwko siebie w meczu United Cup. Wówczas Wielka Brytania z 27-latką w składzie wygrała 2:1.