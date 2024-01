Wyznanie Andy'ego Murraya łamie serce. "Jestem w okropnej sytuacji"

Andy Murray (49. ATP) to zdecydowanie jeden z najlepszych tenisistów XXI wieku. Szkot, który jest byłym liderem rankingu ATP, wygrał łącznie 46 turniejów w grze pojedynczej, z czego trzykrotnie triumfował w turniejach wielkoszlemowych (Wimbledon 2013 i 2016, US Open 2012). Jego gra na korcie była jednak przeplatana problemami zdrowotnymi. W 2019 roku Murray musiał przejść operację biodra, a lekarze wszczepili mu endoprotezę, więc od tego czasu gra z metalowym biodrem. Kibice pokochali go głównie za waleczność i determinację na korcie. Mimo 36 lat na karku Szkot wciąż nie zamierza kończyć kariery.

Łamiące słowa legendy. "Jestem teraz w okropnej sytuacji"

Ten rok nie jest na razie udany dla Murraya. Szkot odpadał w pierwszych rundach turniejów w Brisbane oraz wielkoszlemowym Australian Open, gdzie przegrywał odpowiednio z Bułgarem Grigorem Dimitrowem (13. ATP) i Argentyńczykiem Tomasem Martinem Etcheverrym (28. ATP). Teraz Murray przegrał trzeci mecz na początku turnieju w Montpellier, gdzie lepszy okazał się Francuz Benoit Paire (112. ATP; 6:2, 6:7, 3:6). Tuż po tej porażce Murraya jeden z dziennikarzy BBC postanowił napisać artykuł, poświęcony właśnie Szkotowi.

Z tego artykułu wynika, że kariera Murraya może być bliska końca. "Kiedy duma mistrza oraz odmowa wycofania się przynosi więcej szkody niż pożytku? Kiedy staje się jasne, że inwestycja czasu, energii i wysiłku nie daje żadnej dywidendy?" - pyta autor. "Murray zyskał prawo do zakończenia kariery, kiedy tylko zechce. Słaby występ na Australian Open mógł go skłonić do tego, by więcej nie zapuszczać się pod ziemię. Z pewnością zabawa dla niego skończyła się wiele miesięcy temu. Na ile ciosów jeszcze sobie pozwoli, zanim 'zawiesi rękawice' po błyskotliwej karierze?" - czytamy w artykule BBC.

Na ten artykuł od razu zareagował Murray, który zwrócił się ze szczególną prośbą do jego autora. "To jest niszczenie mojego dziedzictwa? Zrób coś dla mnie. Jestem teraz w okropnej sytuacji i muszę to przyznać. Większość ludzi zrezygnowałaby i poddałaby się w mojej sytuacji. Natomiast ja nie jestem tą większością, mój umysł działa inaczej. Nie poddam się. Będę walczył i pracował, by osiągać wyniki, do których jestem zdolny" - napisał Murray.

"Wyobraźcie sobie, że mówisz dorosłemu człowiekowi, wręcz ikonie, co powinien robić w swojej pracy. Osiągnięcia pozostają na wieki, nie można odebrać dziedzictwa" - odpowiedział Andy Roddick, były amerykański tenisista i triumfator US Open z 2003 roku. Niewykluczone, że ten sezon będzie ostatnim w karierze Murraya. - Zobaczymy, jak potoczy się rok i jak będzie zachowywać się ciało. Jeżeli nie będzie iść dobrze i nie będę czerpać z tego przyjemności, to skończę karierę - przekazał Szkot przed turniejem w Brisbane.