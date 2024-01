Potężne zagrożenie dla tenisa. "Nic ich przed tym nie powstrzymuje"

W miniony weekend dobiegła końca dwutygodniowa rywalizacja w ramach pierwszego tegorocznego turnieju wielkoszlemowego Australian Open. Finał u pań okazał się jednostronny, a bezapelacyjną zwyciężczynią została obrończyni tytułu Aryna Sabalenka. W zmaganiach mężczyzn po pięciosetowym starciu triumfował Jannik Sinner.

"Turniej o wartości 100 milionów". Dyrektor AO alarmuje o zagrożeniu

Tradycyjnie kilka dni po turnieju odbyła się konferencja prasowa z udziałem Craiga Tiley'a, dyrektora generalnego Australian Open, który nie tylko podsumował tegoroczną edycję turnieju w Melbourne, ale także odpowiadał na pytania o przyszłość tenisa. Zwłaszcza w kontekście zagrożeń płynących z pieniędzy od Arabii Saudyjskiej. Coraz więcej mówi się alternatywnej trasie turniejów Premium do WTA oraz ATP Tour. Z Bliskiego Wschodu napływają informacje, że Saudyjczycy mogliby zorganizować turniej, którego data zbiegłaby się z Australian Open i który mógłby podzielić czołowych tenisistów.

- Nigdy nie będziemy tego brać za pewnik. Powiem wam, dlaczego jest to zagrożenie: ponieważ lada dzień ktoś może zdecydować o zorganizowaniu turnieju o wartości 100 milionów dolarów, w którym weźmie udział 32 graczy i każdemu z nich da po dwa miliony. To jest zagrożenie - powiedział Craig Tiley. - Mogą to zrobić i nic ich przed tym nie powstrzymuje. Kiedy mówił, że Australian Open jest w niebezpieczeństwie. Nie miał na myśli, że należałoby go przełożyć, a to, że taki turniej może zostać rozegrany w tym samym terminie. Dlatego musimy dodatkowo inwestować w infrastrukturę, musimy nadal się rozwijać. Mamy bardzo agresywną strategię progresu - kontynuował dyrektor turnieju w Melbourne.

Według "The Telegraph" kilku czołowych graczy zostało poinformowanych o potencjalnych planach stworzenia Premium Tour podczas ostatniego turnieju. Jak wynika z informacji brytyjskiego dziennika, rywalizacja miałaby przebiegać na wzór kalendarza piłkarskiego i składać się z 18 wydarzeń. Doniesiono również, że kilku znanych graczy jest już na pokładzie Premium Tour, ponieważ będzie to dla nich korzystniejsze finansowo.