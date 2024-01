Czarny scenariusz dla Linette. Jej kariera może zostać storpedowana

Dla Magdy Linette początek tego sezonu tenisowego jest co najmniej koszmarny. Wygrała tylko jedno z pięciu rozegranych spotkań, z Australian Open odpadła już w pierwszej rundzie, do tego poddała mecz przez kontuzję. Spadła w rankingu WTA o ponad 30 miejsc. Są obawy, że jej dalsza kariera będzie torpedowana przez kolejne kontuzje i urazy. - Będzie coraz trudniej. To zawodniczka mocno eksploatowana przez lata - stwierdził Karol Stopa w rozmowie z WP SportoweFakty.

3 TRACEY NEARMY / REUTERS / REUTERS Otwórz galerię Na Gazeta.pl