Tak jest! Venus Williams ogłosiła to całemu światu. "Przygotujcie się"

Venus Williams w czerwcu będzie obchodzić swoje 44. urodziny. Zawodowo w tenisa nie grała od końcówki sierpnia, gdy odpadła z US Open w pierwszej rundzie. Podczas nowojorskiego turnieju amerykańska zawodniczka borykała się z problemami z kolanem i zdecydowała wówczas, że najlepszym rozwiązaniem będzie przerwa, aby rozwiązać ten problem.

Venus Williams ogłosiła to całemu światu. "Serena powiedziała nie"

Chociaż siedmiokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema nie pojawiła się w Australii na początek sezonu 2024, ma nadzieję wrócić do gry na początku marca. - Jednym z moich głównych celów jest gra w Stanach Zjednoczonych, występ w Miami Open i Indian Wells - zdradziła Venus Williams. Zrobiła to w sposób unikatowy, bo podczas nowego wideo zamieszczonego na swoim kanale na platformie YouTube, na którym regularnie pojawiają się kulisy z życia tenisistki. Turnieje w Stanach Zjednoczonych odbędą się w marcu.

- Nie grałam tam od 2019 roku z powodu kontuzji. To dużo czasu. To wiele lat bez gry. To oczywiście jeden z moich największych celów na horyzoncie, aby tam być, przygotujcie się na to. Mam swoje cele do spełnienia na korcie - przyznała 43-letnia tenisistka.

W 2023 roku Venus Williams doznała kontuzji ścięgna podkolanowego podczas swojego pierwszego turnieju w sezonie w Auckland. Później Amerykanka zmagała się z kolejnymi licznymi kontuzjami kolan, przez które miała problemy z poruszaniem się. Niektórzy uważali, że to może być koniec dla byłej liderki światowego rankingu, jednak Williams zdecydowała się na ponowny powrót. - Moja młodsza siostra Serena powiedziała mi, że nie wolno mi odchodzić i oczywiście bym tego nie zrobiła. Wyraziła się jasno, powiedziała nie. Więc wrócę na kort - śmiała się siedmiokrotna mistrzyni wielkoszlemowa.